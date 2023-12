Seis millones de espectadores vieron el mensaje navideño de Felipe VI, casi 700.000 menos que en 2022

El Rey Felipe VI ofrece su tradicional discurso de Nochebuena.

En su décimo discurso navideño, el Rey Felipe VI firmó una audiencia de 6 millones de espectadores, casi 700.000 espectadores menos que el año pasado, en concreto Felipe VI ha perdido 673.000 espectadores, una caída cercana al 10%, según la información publicada por Kantar y detallada por Barlovento Comunicación.

Este año, el discurso real obtuvo una cuota de pantalla del 64,1% entre las 30 cadenas que retransmitieron la intervención, lo que evidencia un leve retroceso de 0,5 puntos porcentuales en relación al mensaje de 2022. En el análisis del consumo televisivo total durante la emisión, se observó que este alcanzó los 9,4 millones de telespectadores, lo que implica una reducción de casi un millón de personas (-9%) si se compara con la cifra registrada en el discurso previo que fue de 10,4 millones.

Por otro lado, el análisis demográfico de la audiencia revela que una mayoría del 65% eran mujeres y un 62% hombres. Respecto a los grupos de edad, el discurso real fue especialmente seguido por el 65% de los televidentes mayores de 65 años, por el 64,7% de los adultos de 45 a 64 años y por el 64,6% de los jóvenes de entre 15 y 44 años.

Por cadenas, la que registró una mayor audiencia media fue Televisión Española con 2.129.000 de espectadores y un 22,6 % de cuota, seguida de Antena 3 (1.308.000 espectadores y un 13,9 % de cuota), Telecinco (805.000 de espectadores y 8,5 % de cuota), La Sexta (423.000 de espectadores y 4,5 % de cuota) y Cuatro (372.000 de espectadores y 3,9 % de cuota).

Las comunidades donde más se vio el mensaje fueron Murcia (75,6 %), Castilla-La Mancha (74,9 %) y Aragón (73,8 %), y donde menos Cataluña (42,3 %) y el País Vasco (46,7 %).

Las 5 frases del discurso de Felipe VI

1. “La Constitución es, sin duda, el mejor ejemplo de la unión y convivencia entre españoles”.

2. “Naturalmente, en España todo ciudadano tiene derecho a pensar, a expresarse y defender sus ideas con libertad y respeto a los demás. Pero la democracia también requiere unos consensos básicos y amplios sobre los principios que hemos compartido y que nos unen desde hace varias generaciones”.

3. La Constitución ha sido el mayor éxito político de nuestra reciente historia. (...) Gracias a ella conseguimos superar la división, que ha sido la causa de muchos errores en nuestra historia; que abrió heridas, fracturó afectos y distanció a las personas. (...) Por eso, evitar que nunca el germen de la discordia se instale entre nosotros es un deber moral que tenemos todos. Porque no nos lo podemos permitir”.

4. Fuera del respeto a la Constitución no hay democracia ni convivencia posibles; no hay libertades sino imposición; no hay ley, sino arbitrariedad. Fuera de la Constitución no hay una España en paz y libertad”.

5. “Hoy España es una sociedad fuerte, que ha demostrado muchas veces los valores que forjan nuestro sentido como comunidad política. Hemos sido solidarios con quienes han sufrido la adversidad; hemos tenido un comportamiento cívico ejemplar en la superación de la Covid; hemos demostrado coraje, dignidad y principios frente al terrorismo; y hemos expresado y sobre todo defendido nuestros valores constitucionales cuando estos han estado en cuestión o se han puesto en riesgo. Y todo ello, también lo hemos hecho juntos”.