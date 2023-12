Los famosos celebran la Navidad 2023: del parque temático de Paz Padilla al minibolso Louis Vuitton de Georgina y Cristiano

Los famosos celebran la Navidad 2023 (Montaje con imágenes de Instagram)

Para muchos, las fiestas navideñas son uno de los momentos más esperados del año. Y no es para menos, pues para Navidad significa el reencuentro con nuestros familiares y nuestro entorno cercano. Son muchas las emociones que traen consigo estos días, donde se hace palpable la alegría y el cariño.

Las celebridades también han disfrutado estos días en familia, con amigos o, como no, viajando. Así lo han dejado saber en las diferentes postales navideñas que han compartido en sus redes sociales para esta ocasión.

Alejandro Sanz

El intérprete de Amiga mía se ha dejado envolver por la magia de la Navidad vistiéndose de Papá Noel para sorprender a sus seres queridos. A través de un carrusel de imágenes posteado en su cuenta de Instagram, el artista mostrado que ha pasado la Nochebuena junto a sus hijos, sus familiares y su mascota Frida. “La Navidad la inventó la familia como mejor excusa para juntarse”, ha manifestado en el post.

Alejandro Sanz en la Navidad 2023 (Instagram)

Sergio Ramos, ¿sin Pilar Rubio?

Los rumores de crisis entre el futbolista y la presentadora de televisión no paran de crecer, pese a que ellos aseguraron públicamente que entre los dos todo “está bien”. Normalmente, la pareja acostumbra a mostrar a sus seguidores imágenes de cómo fue su Nochebuena, pero, en esta ocasión, la celebración navideña llevad a cabo en la finca La Alegría de Sevilla no ha tenido rastro de su esposa, al menos no en las diferentes stories publicadas en Instagram, tanto por el jugador de fútbol como su familia.

Por otro lado, tampoco han mostrado su típico posado familiar característico de estas fechas, aunque sí han aparecido juntos en un vídeo en el que ponían y adornaban el árbol de navidad con sus cuatro hijos. “No hay Navidad sin árbol. Una tradición que disfrutamos por igual los grandes y los pequeños”, escribió la colaboradora de El Hormiguero junto al clip.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva

La marquesa de Griñón y el diseñador de coches han puesto colofón final al año 2023 viajando a Miami para disfrutar de la Navidad junto a la familia Preysler. La reunión se ha llevado a cabo en la estricta intimidad y, aún, no han salido muchos detalles a la luz sobre cómo han sido las primeras fiestas navideñas de los recién casados, quienes se dieron el sí, quiero el pasado 8 de julio en El Rincón.

No obstante, la pareja ha deseado a sus seguidores unas felices fiestas con una imagen de su última escapada a Lituana. “Les deseo una Feliz Navidad llena de alegría, calidez y amor”, ha escrito el empresario junto a una fotografía de lo más navideña.

La estampa navideña de Tamara Falcó e Íñigo Onieva (Instagram)

Lara Dibildos y el hombre de su vida

La hija de Laura Valenzuela ha dejado atónitos a sus seguidores al compartir una imagen de lo menos esperada en su cuenta de Instagram. En la instantánea se veía a su expareja, Álvaro Muñoz Escassi, con quien mantiene una buena relación tras su separación. “Con permiso de María José Suárez, y después de mis hijos, es el hombre de mi vida”, ha escrito con mucho cariño la actriz.

Lara Dibildos y Álvaro Muñoz Escassi (Instagram)

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

La modelo y el futbolista han pasado una Nochebuena fuera de España por motivos profesionales. La familia ha celebrado la Navidad en Riad, capital de Arabía Saudí, donde ha llegado Papá Noel cargado de regalos. Y uno de los obsequios más llamativo ha sido el minibolso de Louis Vuitton valorado en 1.500 euros que han recibido las hijas del deportista portugués y la empresaria de Jaca.

Minibolso Louis Vuitton de las hijas de Cristiano y Georgina (Instagram)

Rosalía

La Motomami ha recibido el 25 de diciembre en Nueva York, donde ha paseado luciendo un estilismo de diablo atípico que acaparó todas las miradas. No solo por el look sino por lucirlo el mismo día en el que se celebra una de las festividades más importantes del cristianismo.

Asimismo, la expareja de Rauw Alejandro ha posteado un carrusel de imágenes en su cuenta de Instagram, donde ha dejado entrever que también se ciñe a las clásicas películas de la época navideña, como es el caso de Home Alone o Mi pobre angelito, protagonizada por Macaulay Culkin.

Vicky Martín Berrocal

La diseñadora y su hija, Alba Díaz, su hermana, Rocío Martín Berrocal, y su madre, Victoria, han optado por pasar la Nochebuena en el caribe. Las dos se han trasladado hasta República Dominicana para vivir la Navidad de una forma completamente distinta a la habitual.

Paz Padilla

La humorista ha tirado la casa por la ventana en estas Navidades, pues ha instalado un enorme parque temático en su jardín. Pero esto no es todo, la autora de El humor de mi vida ha decorado cada rincón de su hogar para la ocasión. Así, su vivienda dispone de una puerta con forma de regalo, un buzón para mandar cartas a Papá Noel, estrellas luminosas, bastoncillos de caramelos e, incluso, el propio Santa Claus con sus tres renos.

Y, personalmente, ha pasado un 25 de diciembre de lo más feliz junto a sus familiares, su hija, Anna Padilla, sus grandes amistades y sus mascotas. A través de un vídeo en su cuenta de Instagram, la humorista ha compartido un recopilatorio de su Nochebuena.

María Pombo

La influencer y su pareja, Pablo Castellano, han puesto fin a los rumores que aseguraban que los dos estaban atravesando una crisis. La pareja ha publicado vídeos e imágenes en sus redes sociales evidenciando la feliz Nochebuena que ha pasado rodeados de sus pequeños y su entorno familiar.

Ana Obregón

La actriz ha decidido felicitar la Nochebuena junto a la pequeña, Ana Sandra. “Anita y yo os deseamos feliz Nochebuena”, ha escrito la bióloga. Su nieta, nacida por gestación subrogada el pasado 20 de marzo en Miami, le ha devuelto la sonrisa y la ilusión tras la muerte de su hijo Aless Lequio. Desde entonces, Obregón ha estado viviendo unos meses mágicos y, ahora, ha querido inmortalizar las primeras navidades de la pequeña con un carrusel de imágenes compartido en su cuenta de Instagram.

