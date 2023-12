Lance Stroll aclara por qué Alonso le ha arrollado en 2023: “No me gusta la excusa de la mala suerte, pero...”

Stroll y Alonso en Austin (REUTERS/Brian Snyder)

Fernando Alonso ha vivido un 2023 prácticamente de ensueño. Aunque la tan ansiada victoria número 33 de su trayectoria todavía no ha llegado, el bicampeón del mundo español ha conseguido algo mucho más importante: regresar a la élite de la Fórmula 1, que parecía vetada para él desde hace una década. Su debut en Aston Martin lo ha hecho posible, con ocho podios que han permitido al ahora líder de la escudería británica concluir el Mundial en cuarta posición.

Casualmente, una cuarta plaza es el resultado más alto que ha conseguido en carrera, esta temporada, el compañero de equipo de Alonso en las filas verdes: Lance Stroll. La diferencia entre el asturiano y él ha sido abismal, en una dinámica que se ha mantenido durante todo el año. La mayor y mejor muestra del mundo que ha distado entre los dos se advierte en la clasificación de pilotos, con el canadiense en décima posición. Sus 74 puntos son 132 menos que los alcanzados por Magic, resultando señalado por muchos debido a un concurso que no ha tenido nada que ver con el del hombre más veterano de la parrilla (42 años).

Stroll ha esperado hasta la conclusión de la campaña para hablar largo y tendido sobre lo sucedido. Una vez que todo ha terminado, ha analizado con todo lujo de detalles el porqué de la derrota sin paliativos que ha sufrido a manos de Alonso.

Stroll detalla por qué su 2023 ha sido tan mejorable

“Fue una temporada con muy mala suerte y de muchas oportunidades perdidas. No me gusta usar la excusa de la mala suerte, pero supongo que lo es cuando piensas en los fallos mecánicos y esas cosas”, lamenta Stroll. “Sabía que si me sentía cómodo y podía conducir el coche como quería, sin tener que lidiar y sortear cosas que inherentemente me molestaban en el coche, estaría a un buen nivel y sacaría lo mejor de mí mismo. Durante unos meses, con todos los cambios que se hicieron, hubo fines de semana en los que simplemente no podía llegar a ese punto donde me sentía cómodo con el coche. Y a este nivel, cuando tienes esos problemas… nada funciona. Así es la F1, los pilotos son todos de un nivel muy alto, nunca puedes ser competitivo si no estás cómodo y confiado con tu coche. Esa es mi percepción”, añade.

Al hijo del propietario de Aston Martin, Lawrence Stroll, le queda la espinita clavada de no haber podido sobresalir en algunas citas en las que parecía que podía revertir la tendencia: “Tuvimos carreras como la de Arabia Saudí, en la que marchaba cuarto cuando sucedió el problema de motor, o en la clasificación de Mónaco, cuando pasé por encima de los restos de otro coche. Dañar el coche en la Q2 y salir en la mitad de la parrilla en Mónaco te hace perder todo el fin de semana. Pienso en fines de semana como Suzuka, donde hicimos una buena carrera y falló el alerón trasero. En Zandvoort, no hicimos la parada en boxes cuando empezó a llover”.

Por supuesto, no todo ha sido demérito de Stroll. “Todos esos podios que logró Fernando demuestran lo fuerte que estuvo. Y encima no flaqueó en todo el año. Aprovechó al máximo el coche cuando estaba en su mejor momento”, concede. Sin embargo, no ha habido animadversión entre los dos a pesar de mostrar rendimientos tan dispares. Todo lo contrario: Alonso y Stroll han demostrado que tienen una relación inmejorable dentro y fuera de la pista, con un compañerismo del maestro con el alumno que se espera que siga dando réditos para Aston Martin en 2024.