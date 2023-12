Estas son las copas de vino que no debes superar en reuniones navideñas para no poner en riesgo a tu salud

Vaso de agua y alimentos nutritivos preparados para prevenir los efectos de la resaca - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las comidas navideñas se caracterizan por la abundancia. Así, entre postres y grandes manjares, también hay un espacio reservado para las bebidas alcohólicas. Parece que la celebración va de la mano del vino y del champán. En este sentido, la cantidad de alcohol que se consume durante las dos semanas de fiestas es sustancialmente mayor que la del resto del año.

Unos días no son suficientes para determinar el estado de salud de las personas. Ahora, es importante señalar que el consumo de alcohol nunca es sano ni recomendable. Tal y como explica la Organización Mundial de la Salud (OMS) “La OMS no establece un límite particular para beber con seguridad, ya que las evidencias demuestran que lo mejor para la salud es no beber nada en absoluto”, sentencian.

No obstante, aunque pueda parecer que el consumo puntual y moderado de alcohol no tiene el mismo impacto que un consumo extremo y habitual, la Sociedad Europea de Cardiología es clara: “No existen umbrales claros por debajo de los cuales un menor consumo de alcohol dejara de asociarse con un menor riesgo de enfermedad para otros resultados cardiovasculares como hipertensión, accidente cerebrovascular e insuficiencia cardíaca”, sentencian. Ante esta situación, en este artículo se expondrán algunas claves para evitar los excesos en la ingesta de alcohol.

Te puede interesar: Despedida de Cruz Roja tras denunciar la actitud machista y de riesgo de un empleado: “Bebía alcohol antes de conducir la ambulancia”

Las empresas celebran en el mes de diciembre su tradicional cena de Navidad. (Freepik)

Factores a tener en cuenta a la hora de determinar un consumo excesivo

No se puede señalar un número concreto a la hora de establecer una cantidad excesiva de copas en el consumo de alcohol. Cada persona es única y cada cuerpo reacciona de una forma diferente. No obstante, sí existen factores a tener cuenta como el sexo, ya que las mujeres metabolizan peor el alcohol, la edad, puesto que las personas menores de 18 años y mayores de 65 son más sensibles al consumo de alcohol o los hábitos de cada persona.

Por otro lado, la absorción del alcohol en bebidas fermentadas es más lenta que en las destiladas. Además, el alcohol tomado junto a refrescos puede favorecer su presencia en sangre, lo que hace que sus efectos aparezcan antes de tiempo. Por este motivo, es importante evitar bebidas destiladas, especialmente si se mezclan con refrescos.

Te puede interesar: “Las comidas de Navidad son señales de peligro para una persona con TCA”

¿Cuándo sé si las copas que he bebido son demasiadas?

En España, el máximo permitido para conducir es de 0,5 gramos por litro de sangre (0,3 para nóveles y profesionales). En este sentido, una tasa de entre 1,5g/l y 2,5 g/l, equivalente a tres cervezas o a dos copas, puede producir graves alteraciones del control y la coordinación motora, problemas perceptivos y atencionales y cambios comportamentales.

Por tanto, según cálculos aproximados, se recomienda no superar las dos copas de vino o dos unidades de alcohol durante la cena o comida. Del mismo modo, es importante no mezclar diferentes tipos de alcohol, así como comer siempre que se consuma y alternar las bebidas alcohólicas con vasos de agua.