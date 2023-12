Un concejal del PP de Cangas (Galicia) le levanta la mano a la portavoz del PSOE en un pleno municipal

Un concejal del PP gallego le levanta la mano a la teniente de alcalde, del PSOE. (Twitter)

La política del ruido está al orden del día. El pasado viernes, cuando Javier Ortega Smith (Vox) golpeó con una botella al concejal Eduardo Rubiño (Más Madrid), el Ayuntamiento de Cangas (Pontevedra) celebraba uno de los plenos municipales más tensos de la legislatura. En esta ocasión, la agresión estuvo protagonizada por un representante del Partido Popular. El concejal José Luis Gestido le levantó la mano a la portavoz del PSOE, Iria Malvido, después de una acalorada discusión. La escena ha quedado grabada por las cámaras y ha generado multitud de críticas en las redes sociales.

El pleno tenía como tema de debate una moción impulsada por los populares sobre los problemas en la red de saneamiento que han provocado vertidos de aguas fecales en varias rías de la zona. El gobierno municipal —un tripartito de BNG, PSOE e Izquierda Unida— y la oposición intercambiaron todo tipo de reproches. La disputa terminó con los concejales del PP abandonando la sala, una escena que la líder de los socialistas aprovechó para filmar. En ese momento, José Luis Gestido se acercó al escaño de Iria Malvido para lanzar varias advertencias y levantarle la mano a la número uno del PSOE. Las compañeras de partido de la víctima lo tacharon de “chulo” y “gallito”.

El gobierno local no tardó en pedir la dimisión del popular a través de un comunicado en el que aseguró que “no tolerará ningún tipo de violencia”. El PSOE de Pontevedra también ha pedido su renuncia y el caso ha saltado a la política nacional. Génova y su líder, Alberto Núñez Feijóo, todavía no se han pronunciado al respecto. Los hechos se producen en un clímax de crispación en la política española, con la derecha y la extrema derecha más radicalizadas que de costumbre.

El concejal del PP de Cangas José Luis Gestido tiene que dimitir. Las agresiones físicas no pueden consentirse jamás. El PP tiene que poner orden y acabar de una vez con estos comportamientos.



Pilar Alegría pide acabar con las “agresiones físicas”

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha pedido la dimisión de José Luis Gestido (PP) tras haberse filtrado unas imágenes en las que le levanta la mano a la portavoz municipal del PSOE, Iria Malvido. La dirigente socialista ha compartido el vídeo y ha pedido acabar con las “agresiones físicas” tras una semana de alto voltaje en las instituciones públicas. Hace dos días, Javier Ortega Smith (Vox) golpeó con una botella al concejal de Más Madrid, Eduardo Rubiño, en un pleno municipal ante la mirada del alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

“El PP tiene que poner orden y acabar de una vez con estos comportamientos. Las agresiones físicas no pueden consentirse jamás” ha defendido la portavoz del Gobierno. El Partido Socialista de Pontevedra también ha condenado en su perfil de Twitter la “agresión física y verbal” del concejal popular. Hace dos días, el Gobierno condenó en tromba la agresión del portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith. El alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido la dimisión del portavoz de la extrema derecha.