El Atlético sobrevive a sí mismo y al final de año para superar al Sevilla y seguir en el tren de LaLiga

Los jugadores del Atlético de Madrid celebran el gol de Llorente ante el Sevilla (EFE).

La bufanda predominaba en un partido cuyo protagonista debía haber sido el paraguas, porque el partido tenía que haberse disputado una tarde de septiembre marcada por una DANA que finalmente no hizo acto de presencia sobre el Metropolitano. Tres meses después, el equipo turista en el feudo rojiblanco respondía al mismo nombre pero con diferente versión. Por aquel entonces sumaba tres derrotas en tres jornadas, ahora, parece haber salido de la UCI de la mano de Quique Sánchez Flores, tercer entrenador del Sevilla esta temporada. Del Metropolitano salieron de vacío, aunque tras haber mostrado que tienen latido. Un solitario gol de Llorente mantiene al Atlético en el tren por LaLiga y restituye en el podio del campeonato.

Aunque no sin sufrimiento, otra vez con un jugador menos sobre el terreno de juego. Soyuncu no llevaba ni cinco minutos vestido de corto cuando clavó sus tacos sobre Ocampos y vio la roja directa, revisión del VAR mediante. Restaban veinte minutos más el añadido. Los fantasmas del último choque contra el Getafe se sintieron en el Metropolitano como un escalofrío navideño. Apretó el Sevilla, sabedor de que le podían temblar las piernas al Atlético. En la banda, Simeone y un Quique Sánchez Flores al que la parroquia rojiblanca le reconoció sus logros pasados en rojiblanco, movieron ficha. Se llevó la batalla el Cholo que termina el 2023 con su equipo en el podio de LaLiga y aferrándose a al último tren por el liderato.

Te puede interesar: Silencio italiano y portazo generalizado a la Superliga: ocho de sus 12 clubes fundadores se posicionan en contra

Contrarrestados

Iniciaron los rojiblancos con Azpilicueta haciendo de Hermoso y Giménez de Savic, ambos sancionados yLino como interior zurdo por delante de Riquelme. Griezmann, que había llegado al estadio con una camiseta de Luis Aragonés, falló en su intento superarle en la tabla histórica del club. Ya tiene propósito para el 2024. El Sevilla comenzó sin delantero. En Nesyri, al banquillo; Suso como falso nuevo con Ocampos por detrás. El plan parecía claro: esperar replegados una contra.

Aplazado el Atlético de Madrid-Sevilla por la situación climatológica

Pero todo pasaba en el área contraria. Pronto se vio obligado Dimitrovic a estrenar su guantes, en un mano a mano frente a Morata tras una pared con un De Paul que sigue buscando su look. Llegaba el Atlético con facilidad, pero sin lograr hacer daño. Arrinconaba al Sevilla en su área y apretaba, pero sin terminar de morder de verdad. Griezmann remataba cada balón que le pasaba cerca, pero se le iban lejos. Faltaba claridad en los últimos metros y el Sevilla no sentía ni cosquillas. Con la veteranía de Ramos y los cruces de Gudelj se las apañaban a la espera de conectar un contragolpe que no se produjo.

Te puede interesar: Dos años de Superliga: riñas, presiones, un proyecto en duda y una sentencia

Simeone felicita a Llorente por su gol durante la celebración del triunfo ante el Sevilla. (EFE).

Llorente hizo de Griezmann

En la grada se protegían del frío ataviados con sus navideños gorros y al ritmo de Mariah Carey y su All I Want for Christmas Is You que retumbaba en el Metropolitano. Simeone decidió agitar el árbol navideño, y de él cayeron dos regalos: Correa y Llorente. Reyes de un roscón del que Riquelme y Nahuel Molina se llevaron el haba. Combinación letal. Koke giró el sentido a la jugada, Llorente buscó a Morata, Ramos lo impidió, pero su despeje se convirtió en una asistencia para que, a la segunda, Llorente si acertara con su cometido y batiera a Dimitrovic. No se había cumplido ni el primer minuto del segundo acto. Con frío, mucho frío y gorros de Papá Noel, la grada recibía el aguinaldo en forma de gol.

El Sevilla fue incapaz de crear ocasiones peligrosas a pesar de contar con un jugador más. Reinildo, de vuelta tras casi un año de baja por lesión, fue el último soldado que Simeone mandó al frente para proteger la renta. Se cebaron los hispalenses a centro laterales y ahí se quedaron. Llorente pudo sentenciar, pero su mal control le condenó a un disparo mordido. El Atlético defendió el resultado como si fuese oro, incienso y mirra. Se aguantó a sí mismo y dio carpetazo de la manera más cholista a un mes en el que sólo ha ganado el 50% de sus partidos. El Sevilla se marcha de Madrid sin botín, pero sabiendo competir. Los rojiblancos subiéndose al tren de LaLiga aferrados a su feudo.