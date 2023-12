Este es el dinero que recibes por devolver un décimo premiado de la Lotería de Navidad

Sorteo de Lotería de Navidad (Europa Press)

El Sorteo Extraordinario de Navidad está a punto de celebrarse. Los participantes llevan meses recopilando los décimos para el sorteo. La suerte es el máximo protagonista, así millones personas desean hacerse con el gran premio de la Lotería y, para ello, atesoran los boletos por si la suerte cae de su lado. No obstante, siempre hay personas que, por descuido, dejan su décimo de Lotería de Navidad en lugares como bolsillos de pantalones, agendas, mochilas o bolsos, lo que lamentablemente puede llevar a su pérdida. Además, es muchas ocasiones es en el propio día del sorteo cuando los afectados se percatan de ello,

Ahora, para aquellos que se encuentren en esta situación, es importante destacar que la legislación española establece sanciones para quienes cobran un décimo de lotería que no les pertenece, considerándolo como un delito según los tribunales.

Te puede interesar: Sigue en directo el sorteo de la Lotería de Navidad 2023

Caminar por la calle y encontrar un décimo de Lotería de Navidad no constituye necesariamente un golpe de suerte, sino que podría desencadenar obligaciones financieras. Es importante destacar que no es legal acudir a una Administración de Loterías y Apuestas del Estado y reclamar el premio si el décimo no te pertenece, ya que estarías en la obligación de reembolsar no solo el valor del premio, sino también los costos judiciales, incluyendo los intereses acumulados durante ese período. En resumen, lo que podría parecer una ganancia económica puede convertirse en una pérdida financiera considerable.

La legislación no deja espacio para las cavilaciones. Por tanto, según establece, aquel individuo que encuentre un décimo de lotería y lo restituya tiene el derecho a recibir una recompensa equivalente al 10% del valor completo del premio, ya sea proporcionada por el poseedor original o las autoridades competentes. No obstante, para ejercer este derecho, es necesario llevar el décimo encontrado a una comisaría o al ayuntamiento del municipio donde se encontró y depositarlo allí, adjuntando un documento de acuse de recibo que especifique el número y la serie del décimo entregado.

Te puede interesar: Insultar al rey y ofender a una religión no sería delito: así es la propuesta para definir la libertad de expresión en España

Esto es lo que ocurre si nadie reclama el décimo

Cuáles son las terminaciones más premiadas en la Lotería de Navidad.

Experiencias como perder un décimo de lotería o extraviarlo son situaciones que pueden ocurrir. Si te encuentras en esta situación, no desesperes, ya que existe una vía para reclamar el premio en caso de que la fortuna haya estado de tu lado. La normativa que protege a las personas que han perdido o les han robado su décimo de lotería requiere que denuncien la pérdida en una comisaría de la Policía Nacional o la Guardia Civil, proporcionando todos los detalles disponibles, incluyendo una fotografía del décimo, lo cual fortalecerá la evidencia.

Si el número resulta premiado en la Lotería de Navidad y no tienes el décimo en tu posesión, enfrentarás la necesidad de iniciar un proceso legal para demostrar tu derecho sobre el mismo. La justicia se encargará de esclarecer los hechos y tomará medidas para bloquear el pago, evitando así que alguien intente cobrarlo de manera indebida.

Los niños de San Ildefonso cantan los primeros números y sus correspondientes premios al inicio del sorteo.

No obstante, es importante tener en cuenta que sólo se puede reclamar el pago dentro de un plazo de tres meses. Por tanto, se recomienda empezar el proceso cuanto antes. En caso de que no lo hagas y alguien haya encontrado y devuelto el décimo, no solo tendrán derecho al 10% por la devolución, sino que si nadie lo ha reclamado en dos años, ese décimo pasará a ser propiedad del individuo que lo encontró y, por lo tanto, podrán cobrarlo de manera legal. Es importante destacar que esto solo se aplicará si el décimo aparece; de lo contrario, no se podrá cobrar, independientemente de las pruebas disponibles.