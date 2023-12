El giro en la escena cultural de Madrid: nueva fórmula de control total de los Teatros del Canal

18/12/2023 'SloMo', la experiencia inmersiva que trae la artista Chloé. ESPAÑA EUROPA MADRID CULTURA TEATROS DEL CANAL

¿Quién va a dirigir realmente la programación y gestión de los Teatros del Canal? La entidad perteneciente a la Comunidad de Madrid ha vivido una transformación con la nueva legislatura de Isabel Díaz Ayuso y la Consejería de Cultura ha remodelado la forma de encarar la administración del centro de artes escénicas.

Hasta la fecha, la dirección general quedaba a cargo de una sola persona. La última persona al frente fue la coreógrafa y bailarina Blanca Li, que se encargaba de la organización del programa de los Teatros del Canal y que llegó a autoprogramar obras diseñadas y creadas por ella misma, como El Cascanueces actualizado con ritmos de hip hop.

Pero la fórmula, a partir de ahora, será diferente y menos clara. La Consejería de Cultura ha creado seis nuevos puestos, llamados Directores Residentes, que “colaborarán en el diseño de la programación como asesores artísticos de cada una de sus áreas”, aseguran fuentes del Gobierno a Infobae. Serán José Luis Alonso de Santos en el apartado de Teatro Clásico; A. Boadella para la Lírica, Lluis Pasqual para el repertorio internacional; Ana Zamora a cargo del Teatro Medieval; Ahinoa Amestoy para gestionar el Teatro español de los siglos XX y XXI; y Olga Blanco para las Artes Vivas.

Este miércoles, durante la Comisión de Cultura organizada en la Asamblea de Madrid, la Consejería del Partido Popular no ha dado una respuesta contundente a la gran pregunta. ¿Quién tiene la última palabra en los contenidos de los Teatros del Canal? Infobae ha preguntado al gobierno y la respuesta tampoco esclarece del todo las dudas. “Serán los directores residentes y los directores de los grandes festivales quienes decidirán la programación”, pero no explican si será por votación, quién tiene el peso final de la decisión ni el nombre del cargo determinante en la toma de decisiones.

Jazmín Beirak, diputada de Más Madrid en la Asamblea y portavoz de cultura del partido, entiende que la ausencia de un director general significa que la toma de decisiones artísticas queda reservada para la propia Consejería, algo que tilda de “preocupante” porque pone en peligro la libertad de contenidos: “Se confirma lo evidente, y es que no hay una figura de dirección independiente de la Consejería, sino que quien va a tener la decisión final de qué se programa o no en los Teatros del Canal es la propia Consejería a través del Director Gerente. Es un modelo que rompe con cualquier debate sobre injerencia política y sobre las distintas modalidades de designación de las direcciones artísticas, porque elimina las direcciones artísticas. Ni independientes ni no independientes, no existen”.

El partido líder de la oposición asegura que “ya no podrá haber casos de censura en Canal, porque será la propia Consejería la que programe” y que “se está mandando un mensaje muy preocupante al tejido cultural, un mensaje disciplinador que dice que para estar en un teatro público hay que cumplir con los cánones del poder y llevarse bien con este”. Entre los diputados y organizaciones apuntan a que Ruperto Merino, nombrado director gerente por la propia Comunidad de Madrid.

Guerra en el Ateneo

El Ateneo de Madrid, emblema de la escena cultural de la ciudad, también está bajo alerta. Su presidente anunció por redes sociales que la Comunidad había retirado la subvención anual “sin ninguna justificación”. “El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Mariano de Paco, nos ha comunicado la retirada sin ninguna justificación de la ayuda que el Ateneo llevaba décadas recibiendo en un momento en que el apoyo es más que necesario”, aseguraba Arroyo.

A las horas, el consejero negaba los hechos y alegó que los cambios se trataban en el modelo en la articulación de las subvenciones, para pasar de una asignación nominativa a ayudas por proyectos., ya que la consejería está en plena “revisión de todo el Plan Estratégico de Subvenciones”. La decisión ha sido criticada incluso por Vox, que siempre tiene posturas muy radicales en torno a la financiación cultural.