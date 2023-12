Compromís veta a la persona elegida por el ministro Bustinduy para dirigir el Imserso: “Son fobias personales”

Imagen de archivo de Irene Gavidia

El pasado lunes 11 de diciembre, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 adelantaba a Infobae el nombramiento de la nueva directora general del Imserso, Irene Gavidia. La noticia sería oficial al día siguiente tras el Consejo de Ministros, un mero trámite que nunca llegó a consumarse. Una semana después, la cartera dirigida por Pablo Bustinduy cambiaba inesperadamente de planes y anunciaba a Mayte Sancho, una persona con contrastada trayectoria profesional en el sector y cercana a Nacho Álvarez, anterior secretario de Estado del ministerio, como la persona para el puesto.

Un giro de los acontecimientos impidió el nombramiento de Gavidia, que durante su conversación con este medio para explicar lo ocurrido, aplaude la decisión final al ver en Sancho un fichaje “potente” y asegura haberse sentido “arropada” por el Ministerio de Derechos Sociales durante el proceso fallido. La exsecretaria Autonómica de Atención Primaria y Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana apunta a que Compromís, partido en el que militaba hasta esta semana, ha sido el causante de veto a su nombramiento. “Me encantaría poder explicarlo de una mejor manera, pero son fobias personales que no atienden a ningún criterio político”, asegura a Infobae en una llamada telefónica.

Te puede interesar: Todos se la juegan en Galicia: la quinta mayoría absoluta del PP o el sueño de la izquierda de hacerse con el feudo de Feijóo

El Ministerio de Bustinduy evita la polémica y asegura que “defiende el nombramiento de personas con el mejor perfil técnico”, pero que ese criterio “también pasa por el respeto a la pluralidad del bloque de progreso, así como a escuchar las demandas y sensibilidades” de sus “socios” de Gobierno, sostienen fuentes ministeriales. Ante las complicaciones, el equipo decidió cambiar de planes y nombrar a Mayte Sancho. “Me trasladaron desde el Ministerio que no había manera de resolverlo. El propio ministro me llamó y me dijo que el enroque de Compromís era tan grande que no había manera de solucionarlo”, arguye Gavidia, que apunta a unos únicos responsables para que no haya sido nombrada directora general del Imserso: “La dirección del partido”.

La ministra de Sanidad, Mónica García y el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.

Lucha interna en Compromís

La pugna interna dentro de Compromís es el hilo conductor de todo este conflicto. Gavidia se ha dado de baja del partido después de todo el embrollo, pero asegura que su postura con las decisiones del partido han sido críticas en los últimos tiempos. “Compromís es un partido pequeño y ha ido hacia una deriva un poco personalista que yo no comparto ni entiendo”, explica. Actualmente, la secretaria general del partido es Amparo Piquer, nombrada el pasado mes de septiembre.

Te puede interesar: El giro en la escena cultural de Madrid: nueva fórmula de control total de los Teatros del Canal

Tras la imposibilidad de que Gavidia accediera al cargo, Derechos Sociales nombró esta semana a Mayte Sancho como directora general del Imserso. Sancho es una de las mayores expertas en el sector sobre envejecimiento y, recientemente, fue elegida por la ONU como una de las 50 líderes mundiales que más han contribuido a transformar la sociedad para envejecer mejor. Además, Sancho fue responsable del Observatorio del Envejecimiento y la Dependencia del Gobierno de España, junto a otros cargos como vicepresidenta de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.

En este mismo nombramiento hicieron público que José Ramón Becerra será el nuevo Director General de Derechos de los Animales, cargo que ocupa tras la dimisión de Sergio García, que militaba en Podemos y, tras darse de baja también del partido, ha acusado a Sumar de no querer que ese departamento “haga ruido en la próxima legislatura”.