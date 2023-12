La caja negra de los coches ya es obligatoria: para qué sirve, qué registra y dónde está situada

Caja negra de un coche. Imagen de archivo.

Recientemente, la Unión Europea ha aprobado la aplicación en los vehículos de nueva fabricación, la incorporación de una caja negra con el fin de recopilar la mayor cantidad de datos posibles en caso de siniestro. Para el ente supranacional es requisito imprescindible que todos los automóviles nuevos comercializados a partir de julio de 2022 incorporen una caja negra. Los vehículos vendidos antes de esta fecha no están sujetos a esta obligatoriedad de contar con dicho dispositivo instalado.

La implementación de la caja negra y otros sistemas avanzados de asistencia a la conducción busca prevenir hasta 25.000 muertes y reducir en más de 140.000 el número de heridos graves en las carreteras europeas en los próximos 17 años, de acuerdo con un informe del Parlamento Europeo. Este es un paso más hacia el objetivo a largo plazo de llegar a una cifra de cero muertes en carretera para el año 2050.

¿Cuál es su objetivo?

La caja negra en los vehículos, cuyo tamaño es comparable al de un móvil, juega un papel clave en la mejora de la seguridad vial y de sus ocupantes. Su propósito es recabar información del comportamiento del vehículo y guardarla, con el objetivo de determinar con claridad las circunstancias ocurridas antes, durante y después de un accidente.

Dicho dispositivo, conocido también como Registrador de Datos de Eventos, registra y almacena información de los 30 segundos anteriores a un accidente, así como de los 5 segundos posteriores al mismo, siempre y cuando el vehículo se encuentre en funcionamiento.

Coche circulando. Imagen de archivo.

Dónde está y los datos que registra

La caja negra de un vehículo tiene capacidad para registrar hasta 15 variables distintas, que incluyen:

El instante de activación de los frenos.

La velocidad a la que circulaba el vehículo.

La intensidad del impacto tanto frontal como lateral.

Las revoluciones por minuto del motor.

Los movimientos que se efectúan con el volante.

La posición del pedal del acelerador.

El estado de los sistemas de seguridad como los airbags o los cinturones de seguridad.

Las condiciones meteorológicas presentes en el momento del siniestro.

Datos temporales como la fecha y hora del incidente.

La caja negra del coche va colocada bajo el asiento del conductor. Va atornillada al chasis y está conectada con la centralita del coche.

¿Puede servir para inculpar a otros conductores?

La caja negra recolecta datos de manera anónima y no efectúa grabaciones audiovisuales. Únicamente registra información durante situaciones específicas y no recopila datos personales como el nombre, la edad o el género del conductor. Conforme a las especificaciones de la Unión Europea, su utilidad no incluye atribuir responsabilidades al conductor en caso de accidente, dado que no existe una vinculación entre el número de bastidor del vehículo y la caja negra. La finalidad primordial de este dispositivo es la recopilación de datos para el posterior análisis de siniestros.