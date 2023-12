2023, un año de extremos: este es el balance climático y de emisiones de Co2

Equipos de rescate tras el encuentro del segundo cadáver hallado en Aldea del Fresno, a 8 de septiembre de 2023, en Aldea del Fresno, Madrid (España). (Mateo Lanzuela - Europa Press)

España se enfrenta a uno de los inviernos más cálidos de su historia, con temperaturas que en algunas zonas siguen alcanzando los 25º C. Este anormal clima para los últimos meses del año pondrá fin a un 2023 de récord en cuanto a eventos climáticos y emisiones de CO2, tal y como denuncia Greenpeace.

La ONG ha publicado un balance climático del año en el que advierte de las “graves consecuencias de este tipo de eventos”. Alerta de que “se han superado todos los límites conocidos en en planeta” este 2023. “La crisis climática se ha manifestado como nunca hasta el momento”, aseguran.

Greenpeace recoge algunos de los datos aportados por el Servicio de Cambio Climático de Copernicus, que nombran a 2023 como “el año más caluroso desde que se tienen registros”, con seis meses consecutivos batiendo el récord mensual de temperaturas.

“La temperatura global del aire ha subido 1,43 º C de media, con picos que superaron los 1,5 º C. En julio se alcanzó la temperatura media del aire más alta en 100.000 años”, han apuntado en un comunicado. En consecuencia, un 27% de los océanos sufren desde agosto una ola de calor marina, lo que multiplica la aparición de tormentas y ciclones, y la extensión del hielo marino en la Antártida ha descendido en un 15 %, “la cifra más baja desde que hay registro”. Asimismo, se ha alcanzado un récord en la subida del nivel medio del mar, de 11 metros en 27 años. “La costa que cierra el Parque Nacional de Doñana por el suroeste ha retrocedido unos 80 metros” señalan.

Todo apunta además a que en 2023 se alcanzará un nuevo récord de CO2 emitido a la atmósfera: 40.900 millones de toneladas.

Aumento de los eventos meteorológicos extremos

Las llamas se elevan mientras arde un incendio en el monte Parnitha, en Atenas, Grecia. En agosto, Grecia experimentó el incendio más extenso dentro de la UE hasta la fecha, con 93.000 hectáreas quemadas (REUTERS/Nicolas Economou)

La Organización Meteorológica Mundial ha cuantificado más de 100 eventos meteorológicos extremos en 2023, referido a aquellos que causan más de treinta víctimas mortales “con consecuencias humanas, sociales, ambientales y económicas devastadoras”, explican desde Greenpeace. De ellos, 30 se dieron en España.

Las olas de calor han dejado marcas como los 66,7 º C alcanzados en Irán o los 58,5 º C en Río de Janeiro. “Los estudios de atribución han determinado que sin el cambio climático, muchas de las olas de calor no se habrían producido”, afirman desde Greenpeace.

En España se han sucedido cinco olas de calor en verano, con un máximo de 46,8º C alcanzado en el aeropuerto de Valencia y dos víctimas mortales en Ciudad Real y Sevilla. La Península Ibérica ha batido ya 38 récords de días de calor, pero ninguno de frío. “Aún en este mes de diciembre se ha batido récord de temperaturas máximas los días 10, 11 y 12, llegando a los 29,9º C en Málaga”, detallan. El calor extremo ha provocado más de 11.000 muertes en España, según la aplicación ‘Mortalidad Atribuible por Calor en España’ desarrollada por la Universitat de València. El Sistema de Vigilancia de la Mortalidad Diaria ha contabilizado por su parte más de 2.100 muertes debidas a la excesiva temperatura, siendo el 60 % mujeres.

El 2023 también ha estado marcado por lluvias torrenciales e inundaciones, entre las que destaca la tormenta-medicán Daniel, que arrasó el Mediterráneo oriental durante septiembre. En España, la DANA causó estragos en Madrid y Castilla-La Mancha y dejó cinco personas fallecidas y tres desaparecidas.

Los incendios y las sequías también han marcado este año. En agosto, Grecia experimentó el incendio más extenso dentro de la UE hasta la fecha, con 93.000 hectáreas quemadas. En España, el fuego ha afectado a 84.5000 hectáreas de bosque, según datos del 31 de octubre, en 19 grandes incendios forestales. Unas cifras por debajo de la media de los últimos diez años (22 incendios).

El país declaró al final del verano la situación de sequía meteorológica y a día de hoy “nueve millones de personas se enfrentan a restricciones de agua debido a la sequía, concentrándose el problema especialmente en Andalucía y Catalunya, donde se ha declarado el estado de preemergencia por sequía en el Área Metropolitana de Barcelona y en el Sistema Ter-Llobregat”, informa la ONG.

Las consecuencias del cambio climático

Actualmente se desconoce el balance de víctimas mortales por eventos meteorológicos extremos en 2023, pero se calcula que solo 10 de ellos causaron más de 7.600 fallecimientos y más de 8.000 personas desaparecidas en el mundo.

También hay que considerar los costes económicos, que la revista Nature calcula que han sido de 143.000 millones de dólares al año durante los últimos 20 años. “En la UE en los dos últimos años se calcula su coste en más de 111.000 millones de euros”, recoge Greenpeace. En España, el Barómetro de Catástrofes calculó un gasto de 2.900 millones de euros por los eventos climáticos en 2022.