Laura Morán, gurú de las relaciones amorosas: “No follamos porque tenemos un ritmo de vida incompatible con el placer”

Laura Morán presenta 'Perfectamente imperfectas', un libro sobre las relaciones de pareja y la sexología humana

El amor sigue siendo la gran incógnita vital. Es como si sus preceptos y las guías que lo acompañan se hubiesen quemado en Alejandría: páginas de sabiduría que no pudieron rescatarse y que no han llegado a las bibliotecas coyunturales. Generación tras generación, con alguna que otra modificación, libertad o progreso, el romance sigue representándose como un rompecabezas infinito. “Cuando tenemos pareja, la estamos buscando o estamos conociendo a alguien, siempre tenemos muchas dudas en nuestra cabeza”, dice Laura Morán (Santurtzi, 1981), psicóloga, experta en sexología y una de las divulgadoras más destacadas en España en todo lo relacionado con las relaciones de pareja.

En una era de tinderazos, likes y stories de Instagram, de amor líquido y situationships (término anglosajón empleado para hablar de esas relaciones de meses que hacen mella y en la que falta de comunicación o de metas es clave para su no continuidad), Morán publica Perfectamente imperfectas (Editorial Destino), una obra cuyo objetivo es trasladar la idea de que existen “muchas formas distintas de que una pareja funcione”, indica en una entrevista telefónica con Infobae España.

El libro es un tratado bíblico en el que la psicóloga busca desmenuzar los mitos del amor romántico y de la sexualidad humana, dos elementos “que nos obligan a vivir las relaciones de forma estereotípica”, explica. Sentimientos tradicionalmente negativos como el miedo, la inseguridad o la desconfianza se enfocan desde un prisma que no contempla el rechazo o el castigo. “Puedes tener envidia de tu pareja y no pasa nada. También puede haber celos, forma parte de una relación perfectamente imperfecta”, señala.

Dos personas besándose (Europa Press)

Tropiezo y me levanto

Laura Morán afirma que, pese a la diversidad de parejas y de relaciones que existen, hay situaciones que siempre se repiten. Una de las más llamativas es la forma de resolver los conflictos. “Los seres humanos estamos condenados a comunicarnos y esta suele ser una de las piedras en las que tropezamos todas las parejas porque, en vez de hacer críticas objetivas, lo que solemos hacer es reprochar. Acabamos teniendo una partida de pimpón en la que yo te he echo mierda y tú me la devuelves”, dice la psicóloga.

Morán considera que las parejas “no saben discutir” porque no es algo que se haya aprendido como tal, pero que dicha dinámica se arraigue en la relación termina erosionándola hasta el punto del desprecio. Sin embargo, sí cree que las nuevas generaciones están consiguiendo que los problemas de sus relaciones amorosas se solucionen a través de la comunicación. “Antes se decía que los trapos sucios se lavan en casa, pues ya hay gente que viene a terapia a lavarlos”, indica. En el caso de los hombres, “eran socializados para no expresar emociones, para no parecer frágiles, para no trasladar dolor, vergüenza o miedo” y eso también está “cambiando”.

“Agendar” el sexo y monogamia

Las relaciones sexuales son uno de los pilares clave de las relaciones afectivas, pero la vida coyuntural y sus complejas rutinas impiden que la espontaneidad surja entre las sábanas. Los expertos y psicólogos recomiendan agendar y programar esos momentos de intimidad, pero muchas veces se topan con un muro de rechazo por parte de las parejas, pues creen que se pierde la chispa y el deseo si viene con alarma, como los cumpleaños o las clases del gimnasio.

“El error es pensar que lo que agendas es el encuentro sexual”, explica Morán. “Es un espacio y un lugar para que la pareja se encuentre en todos los sentidos”, apostilla. El trabajo, el ocio, los momentos de descanso, el deporte, los hobbies... ¿Cuándo, y dónde, encajamos a nuestra pareja y los momentos de pasión? “No follamos porque tenemos un ritmo de vida que es incompatible con el placer”, dice tajante. “Al final, el capitalismo se está cargando nuestra vida”, opina.

Para Morán, no se trata de decir “a las cinco follamos el sábado”, más bien propiciar que haya un interés por la intimidad, por compartir un rato juntos sin presiones externas. “El deseo es algo que tenemos que despertar y trabajar, no viene por ciencia infusa y tampoco es espontáneo”, indica.

Una pareja en la cama (Getty)

En cuanto a la monogamia, Morán considera que no hay que “demonizarla” incluso en una sociedad que aboga por abrirse a diversos formatos de relación. “Hay tantas sexualidades como personas”, dice. “Hay que dejar de intentar encontrar una respuesta de qué es lo natural o no, porque lo natural es morirse, dice. “Hay gente que se siente mucho más cómoda en las relaciones no tradicionales, ya sean abiertas, poliamorosas o con intercambios de pareja, y luego hay personas que transitan entre un estado y otro en función de con quién se vinculen y de qué etapa estén viviendo”, explica la sexóloga. Otros, sin embargo, prefieren estar con una única persona porque se sienten cómodos así. “Hace unos siglos la monogamia era uno para toda la vida y ahora es uno cada vez, que la vida es muy larga”, concluye.