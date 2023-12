El VAR salva al Villarreal de ser condenado: así es la regla por la que anularon un gol al Rennes

El Villarreal viajaba al Stade Rennais para afrontar el partido de la última jornada de la fase de grupos de la Europa League. Tenía mucho en juego, necesitaba los tres puntos para librarse de la ronda preliminar que lo enfrentase a los terceros de grupo, y pasar como cabeza de serie. No podía fallar, y el reparto de puntos beneficiaba al conjunto francés. Los 90 minutos de juego estuvieron igualados, gol para un lado, gol para otro. Reparto de oportunidades y reparto de tantos encajados. Pocas veces se pudo ver el marcador con ventaja para uno de los equipos, en este caso, para los de Marcelino, quienes eran los que siempre se ponían por delante.

Gerard Moreno, para los visitantes, puso el primero, el cual contrarrestó Assignon. Cuando llegó el ecuador del partido, el encuentro estaba igualado: 1-1 en el luminoso. Restaban 45 minutos de desenlace en los que el submarino amarillo debía sentenciar el partido. Akomach fue el encargado de volver a adelantar a su equipo, alegría y superioridad que duró poco. Quince minutos después, Ludovic Blas puso el 2-2 en el marcador, lo que devolvía las tablas del descanso. Quedaban apenas diez minutos, necesitaban volver a encontrar la ventaja, y ahí estaba Dani Parejo para un solo minuto después de Blas, devolver la superioridad a los suyos. Parecía estar hecho, pero conforme estaba siendo el devenir del partido, cualquier cosa podía pasar en el Stade Rennais. Y así fue, Assignon, en el tiempo añadido, era, de nuevo, el que volvía a igualar el encuentro. Lo celebraban los jugadores. Lo celebraba la grada. Pero el árbitro se llevaba la mano al pinganillo: el VAR lo revisaba.

¡UN GOL ANULADO POCAS VECES VISTO! Le Fee disparó el tiro libre, la pelota pegó en el travesaño... y el mismo jugador tocó la pelota antes del tanto de Assignon vs. Villarreal en la #UELxESPN. pic.twitter.com/0hOxWmJM5k — SportsCenter (@SC_ESPN) December 14, 2023

Momentos de incertidumbre. Nadie entendía qué ocurría, de qué dudaban los colegiados. Ni jugadores, ni afición, ni banquillo, ni siquiera los comentaristas deportivos, sabían qué pasaba. No había fuera de juego, no había mano, falta... Pero el árbitro anulaba el tanto por gol no reglamentario. El lanzamiento venía de un libre directo que Le Fée había estrellado en el travesaño. El balón no había tocado en ningún jugador antes de volver rebotado a las botas del centrocampista. Es inusual que esto ocurra, pero el reglamento dice que el lanzador no puede volver a tocar el esférico de nuevo desde el lanzamiento, si nadie más ha intervenido en la jugada, no sirven ni los postes ni el larguero.

Con esta regla, el Villarreal consiguió el pase como primero de grupo y quedó exento de la ronda preliminar que los enfrentaría a los terceros de grupo de la Champions League. Con esto, los de Marcelino estarán presentes en los octavos de la competición sin riesgos.