Paz Padilla: “Lo que más miedo me da es un ciberataque. No ha pasado, pero puede pasar”

Tras el fin de Sálvame, el grupo Mediaset España vive inmerso en un periodo de cambios en aras de encontrar la programación más atractiva para que el público se enganche y pueda competir en la parte alta de la tabla de audiencias. Como ha quedado claro, no es un camino fácil, pues en estos meses se han quedado por el camino espacios como Cuentos Chinos, que además era el regreso de Jorge Javier Vázquez.

Y si bien el que fuera presentador de Sálvame no tuvo suerte, todos los esfuerzos están ahora puestos en el triunfo de la otra presentadora del extinto programa, Paz Padilla. Además de reaparecer en Crónicas Marcianas. El reencuentro, la gaditana acaba de estrenar Te falta un viaje, un docu-reality en el que también aparece su hija, Ana Ferrer, y en el que recorren diferentes partes del mundo para mostrar al espectador otras culturas y formas de vivir.

Sobre este proyecto estuvo charlando la presentadora hace unos días con varios medios, entre los que se encontraba Infobae España. Y aunque era una cita agendada para hablar de Crónicas, Paz no dudó en compartir cómo está viviendo esta etapa vital y algunos detalles de lo que se podrá ver en su vuelta a Telecinco.

Lo mejor de este proyecto, según ha contado, es que le ha permitido conectar con su hija a los niveles más profundos, recuperando el tiempo perdido de cuando Ana era niña y Paz tenía jornadas muy largas de trabajo. “Una de las cosas que me gusta de Te falta un viaje es que me he dado cuenta de que me he arrepentido de no pasar mucho tiempo con Ana y en este programa hemos podido hablar de muchas cosas que no hicimos en su momento como la separación, que haya estado mucho tiempo sola, que su madre sea artista...”, ha contado.

Juntas han podido descubrir otras culturas, un aprendizaje que Paz ya empezó hace tres años de la mano de Jesús Calleja, con quien estuvo al oeste de África. “En el viaje con Calleja dije algo que salió luego tres años después. Cuando él me preguntó que qué es lo que me daba más miedo me daba, dije que una pandemia. ¡Tres años antes de que viniera el covid! Hoy te puedo decir que lo que más miedo me da es un ciberataque porque nos quedamos sin luz, nos quedamos sin dinero, nos quedamos sin todo... Puede pasar. No ha pasado, pero puede pasar”, ha confesado, dejando claro que es una mujer muy previsora, pues tiene cierta idea de cómo se organizaría.

“Tengo claro dónde me iría a vivir y cómo me iría a vivir porque conozco el mundo. El problema es cuando tú crees que toda la vida es tu casa, tu ciudad y tu mundo. Ese es el problema. Pero hay muchas formas de vivir la vida y muchos lugares donde puedes vivir sin ordenador, sin teléfono, sin luz...”, ha seguido.

“Lo primero un huerto para poder comer. Es que, imagínate, pasa algo, se vacían los supermercados y no tienes nada”, ha seguido explicando Paz Padilla, quien ya tiene desde hace un tiempo un gallinero en su jardín para tener huevos frescos.

Volviendo al tema del crecimiento personal, la andaluza ha confesado que su intención ahora es “cambiar la visión del telespectador” y es que se ha encontrado “que hay mucha gente que está muy angustiada, que no sabe cómo enfrentarse a situaciones difíciles”, de ahí que ahora busque mostrar otras realidades que ayuden a darse cuenta de que a veces hay que relativizar los problemas de la vida.