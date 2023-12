Pablo Iglesias alerta a PSOE y Sumar de “la derecha encantada con Milei” y carga contra jueces y periodistas: “Ya tienen la izquierda que querían”

Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno y exsecretario general de Podemos. (Ricardo Rubio/Europa Press)

El juez del ‘caso Neurona’, Juan José Escalonilla, ha archivado la causa al no hallar irregularidades en un contrato suscrito entre Podemos y una consultora mexicana para las elecciones generales de 2019. La causa acaba como las precedentes, abundantes, también en un cajón, cuando poco queda del partido que era en el momento que estallaron y abrieron periódicos, y por las que uno tras otro y casi sin excepción eran imputados o puestos bajo el foco de la sospecha los principales rostros visibles de la formación, ya fuera del tablero político. Pablo Iglesias cree que lo ocurrido “es un retrato del poder y la democracia en España”.

“Ya tienen la izquierda que querían”, se quejó este martes, entrevistado por Aimar Bretos en Hora 25, en la Cadena SER. Señala a jueces y a periodistas “dispuestos a montar el escándalo”. “Hay dos izquierdas en España -continuó Iglesias-, una a la que le hacen lawfare y otra a la que no, y el poder es muy claro a la hora de elegir. Si no atraviesas determinadas líneas, no te preocupes que no te van a inventar un ‘caso niñera’, ni a concentrarse a las puertas de tu casa ni a enviarte balas en un sobre”. El exvicepresidente del Gobierno y exsecretario general de Podemos denuncia que ha habido una “praxis sistemática” para hundir su proyecto y que “sus artífices han triunfado”: “Hay que felicitarles”.

Preguntado sobre si Podemos “es cada vez más pequeño”, dada su actual representación en las instituciones o las deserciones, especialmente por la reciente decisión de abandonar a Sumar en el Congreso de los Diputados para pasar al Grupo Mixto, Iglesias reivindica que “Podemos durante mucho tiempo fue transporte hacia el éxito de muchísimas personas” y recuerda a dirigentes que “dentro del partido” dieron su siguiente paso, casos de Iñigo Errejón montando Más País o de Yolanda Díaz haciendo esto mismo con Sumar. “Muchos ven ahora que tienen que irse a otro lugar para dedicarse a la política”, razona, sin autocrítica.

Te puede interesar: Sumar quiere que los diputados de Podemos sean declarados tránsfugas: “Esto no puede ser premiado”

Podemos asegura que no tuvo "más remedio" que romper con Sumar para garantizarse una voz en el Congreso.

“La izquierda valiente”

Eso sí, Iglesias, ahora en labores de comunicador en Canal Red pero con un peso determinante en Podemos, subraya que el partido sigue teniendo una importante masa social detrás, “más militantes que el resto de partidos de izquierda juntos”, asegura; gente “que ha sufrido mucho y que tiene mucho que decir”, defiende. El exvicepresidente hace suyo el “lo que no te mata te vacuna y te hace más fuerte” y augura una recurrección: “Llevan intentando enterrar a Podemos mucho tiempo y creo que dentro de muy poquitos meses, algunos se van a dar cuenta de que han hecho a Podemos mucho más invulnerable”.

Se refiere a las elecciones europeas, en las que la circunscripción es estatal. Este sábado, el partido comienza la carrera, vendiéndose como “una izquierda valiente que no venga a asumir el marco establecido de la socialdemocracia” -palabras de Javier Sánchez, portavoz-, en un acto en Madrid en el que, salvo sorpresa, anunciará que se va a presentar en solitario. La convocatoria, en el Palacio de la Prensa, contará con la cúpula al completo, incluido el propio Iglesias, que carece de cargo.

Te puede interesar: Pactos incumplidos, deudas y cargos sin repartir: Podemos e IU rompen en Getafe por 7.000 euros

Y aunque minutos antes sostuvo en esa misma entrevista que “hay una izquierda a la que hacen lawfare y otra a la que no”, Iglesias advierte a PSOE y Sumar de que no deben fiarse: “Hay que tener mucho cuidado con una derecha iliberal que está encantada con Javier Milei y dispuesta a todo. Quien piense que el lawfare que han practicado contra Podemos pueden no practicarlo contra otros actores si lo necesitan, sería muy ingenuo”.