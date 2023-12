Netflix revela sus datos de audiencia: estos son los títulos más vistos de los últimos meses

FOTO DE ARCHIVO: Un teléfono móvil con el logo de Netflix sobre un teclado en esta ilustración tomada el 19 de abril de 2022. REUTERS/Dado Ruvic

El Wrapped de Spotify llegó hace algunas semanas para todos los usuarios de Spotify, que pudieron comprobar con alegría y compartir la música que habían escuchado durante este 2023. Netflix aun no permite esta función a los usuarios para ver qué es lo que cada uno ha reproducido durante el año, pero acaba de dar un paso de gigante dentro del plan de transparencia que lleva desarrollando desde hace un tiempo.

Porque tal y como desvelaban el CEO Ted Sarandos y la vicepresidenta de Estrategia y Análisis Lauren Smith, la plataforma pasará a publicar al menos dos veces al año su personal What We Watched: A Netflix Engagement Report (Qué hemos visto: Un informe de engagement), un exhaustivo informe en el que se revela lo que los usuarios han visto en la plataforma durante un período de seis meses, en este caso, de enero a junio de 2023. Y el informe ha llegado cargado de grandes novedades.

Dentro de esta lista más detallada de tiempos de visualización, el liderazgo ha recaído en dos series principalmente: The Night Agent y Ginny & Georgia, que han quedado como las más vistas durante la primera mitad de este 2023. La plataforma compartió datos de más de 18.000 títulos, los cuales acumularon al menos 50.000 horas de visionado durante los seis primeros meses del año, y representando aproximadamente el 99% del total de horas consumidas en el servicio. Dentro de ellas, The Night Agent alcanzó 812.1 millones de horas, mientras que la segunda temporada de Ginny & Georgia registró 665.1 millones, seguidas por el drama coreano The Glory con 622.8 millones.

Imagen de 'The Night Agent'

La lista al completo, con algunas sorpresas

La estrategia de Netflix para emplear horas totales de visualización responde a un interés por medir la implicación de sus usuarios de manera más precisa. Series y películas originales dominan las posiciones superiores, con un 55% del visionado total, frente a un 45% de títulos licenciados, mostrando un equilibrio significativo en los gustos del público. La popular serie Suits acumuló un total de 599 millones de horas a nivel mundial en todas sus temporadas, con su primera entrega resaltando en el puesto 67 con 129.1 millones de horas.

Netflix, liderado por su co-CEO Ted Sarandos, ha avanzado hacia una mayor transparencia en respuesta a ciertos reclamos por parte de la industria y ha prometido continuar con los reportes semestrales de visualización. Con este cambio, la plataforma busca crear un ambiente más favorable para la industria, productores y la prensa, reconociendo que la falta de transparencia previa generó desconfianza. A pesar de este paso hacia la apertura de datos, Sarandos admite no estar seguro de si otras plataformas seguirán su ejemplo.

El resto de la lista la completan series como Míercoles, la popular adaptación de Tim Burton con Jenna Ortega en el papel de la joven Miércoles Addams, el spin-off de Los Bridgerton La reina Carlota: Una historia de Los Bridgerton, la cuarta temporada de You, la tercera de Outer Banks o el estreno de FUBAR, la serie de espionaje con Arnold Schwarzenegger como protagonista.