El Viña Albali Valdepeñas acaba con la racha ganadora del InterMovistar y se mantiene con vida

Pol Pacheco del Viña Albali Valdepeñas. (InterMovistar)

Viña Albali Valdepeñas llegaba al Jorge Garbajosa con la obligación de conseguir los tres puntos que les diesen un respiro en la tabla ante un InterMovistar que marcha quinto en la clasificación. Sin opciones de Copa de España y a un punto del descenso, el club vinatero está atravesando uno de sus peores momentos desde que llegase a la máxima categoría. Con numerosas dudas en el banquillo manchego, David Ramos debía dar un paso al frente para intentar asegurarse su puesto al frente del equipo. Qué mejor forma de hacerlo que con un 2-5 en su ciudad, Torrejón de Ardoz. El Valdepeñas supo sufrir durante los 40 minutos de encuentro, pero aprovecharon los errores de los locales para encontrar portería.

No tardo en abrirse el marcador, corría el minuto tres cuando Drahovskhy adelantaba a los locales. No había margen de error para los manchegos, que acto seguido, era Abassi el que igualaba el encuentro. Un balón dudoso por el que Jesús Herrero pedía que no subiese al marcador al considerar que no había cruzado la línea al completo, pero el árbitro lo dio por válido. El encuentro volvía a situación inicial. Las tornas cambiaban y esta vez era el Inter el que reclamaba gol ante un balón dudoso, pero no corría la misma suerte para los locales, y el colegiado no lo dio por bueno.

El conjunto manchego amenazaba la portería rival, retenía el balón y acariciaba el gol, hasta que Eric Martel conseguía poner por delante a su equipo. Un chute de confianza, de tranquilidad para intentar calmar las aguas. El Movistar, que venía de una buena racha con cuatro victorias consecutivas en liga, perseguía igualar el marcador antes de marchar al túnel de vestuarios. Era Raúl Gómez quien, a falta de tres minutos para el final, devolvía la igualdad en el luminoso. El Viña Albali, que contaba con cinco faltas y no podían arriesgar a un disparo desde los once metros, permitió que Ramos apostase por el juego de cinco, con el objetivo de retener el balón y evitar la falta. Misión cumplida.

Cruzado el ecuador del partido y tras un tiempo de descanso y de reorganizar al equipo, el conjunto madrileño amenazaba a un Valdepeñas que no se podía permitir fallar. Aumentaba el ritmo de juego, con un intercambio de ocasiones para cada bando , ataques y contraataques que no encontraban portería. Fueron los hombres del conjunto manchego los que volvían a adelantar el luminoso. Un balón a regañadientes de Pol Pacheco que se colaba paseándose por la línea de fondo. Tuvieron oportunidad de ampliar la renta los visitantes, tras una expulsión a Cecilio por doble amarilla, pero no consiguieron encajar gol. Sí lo consiguió el Movistar, ya de nuevo con cinco en pista, pero el árbitro señaló mano previa de Fits en el área rival y el gol no sumió al marcador. El Valdepeñas sabía que no podía fallar. Fernando puso el 2-4 para traer tranquilidad al equipo vinatero. Alberto Riquer apostó por el juego de cinco a falta de cinco minutos para el final, pero fue Lolo, a portería vacía, quien anotó el gol decisivo (2-5).

Con esta victoria, la cuarta de la temporada en 14 jornadas, los de David Ramos se colocan con 14 puntos y parece que comienzan a ver la luz a esta mala dinámica, que además rompen la racha ganadora del conjunto madrileño con cinco victorias consecutivas (cuatro en liga y una en Copa del Rey). Con mucha tarea por delante para asegurarse la permanencia, el Viña Albali Valdepeñas da un golpe en la mesa.