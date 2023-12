El comentario de un cliente de un bar que indigna a las redes: “Choca que los empleados coman en una mesa al lado. Cero profesionalidad”

Camarero sirviendo un café (Europa Press)

Las historias de los que trabajan en hostelería siempre sorprenden a los que trabajan fuera del sector: entre clientes bordes y jefes abusivos, el drama está servido. Cada año, crecen las denuncias de camareros que, hartos de las condiciones laborales que sufren, alzan la voz para protestar y dar visibilidad a los problemas de su colectivo.

Algunos, callan y escuchan. Otros, prefieren ignorarlos y seguir como si no pasase nada. Tanto molestan a estas personas las vivencias del “servicio”, que prefieren no tener que verlos más de lo necesario. Se olvidan de que, al igual que el resto, tienen que cumplir funciones vitales básicas, como comer.

Así, aquellos descontentos con el trato, suelen dirigirse a las reseñas de Google para expresar sus opiniones. En este caso, la persona parece haber pasado una buena velada, salvo por un pequeño detalle:

“Las hamburguesas son increíbles, pero choca un poco que el jefe esté sentado en una de las mesas del local con sus colegas de risas. O que los empleados coman en una mesa al lado de los clientes”, comenta este consumidor. Para él, este comportamiento denota “cero profesionalidad” por parte del local y su personal.

Su comentario ha llamado la atención de Soy Camarero (@soycamarero), conocido tuitero que, tras su experiencia en la hostelería, defiende que “el cliente no siempre tiene la razón” y aboga por los derechos de los trabajadores del sector. Maneja esta cuenta de Twitter (ahora X) desde diciembre de 2016 y en estos años ha conseguido 138.000 seguidores, con publicaciones que cada vez llegan a más gente.

“Debemos comer en el suelo de la cocina o en el office”

“Recordad compis, debemos comer en el suelo de la cocina o en el office”, comenta de forma irónica ante la desagradable deseña. Su publicación de este viernes ya lleva 250.000 reproducciones en esta red social. Sus seguidores continúan comentando, indignados ante las palabras del cliente.

Muchos le tachan de clasista y escriben comentarios sarcásticos ante la situación (”que se traigan el tupper de casa”, “como mucho les dejaría comer en el callejón”, “en un zulo a poder ser”, “y con las manos, nunca con los mismos cubiertos que usarán los clientes”).

La sensación generalizada entre los más de 200 comentarios es clara: a la gente le causa tranquilidad ver que el propio personal de un restaurante come la misma comida que sirven. “Siempre me ha encantado ver al personal comiendo en las mesas, me da buenas vibraciones sobre el local”, escribe uno.

“Me suele estresar bastante ir a comer a un restaurante no habitual... pero ver a los trabajadores disfrutando de su comida en una mesa, me tranquiliza bastante. No lo harían si la comida fuese mala”, añade otro.

Ante todo, hay un consenso entre los usuarios: ver a los camareros comer donde trabajan es normal y hasta buena señal.