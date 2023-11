Juan Ramón Lucas: “Si tengo que elegir, siempre prefiero la cercanía del micrófono y la voz”

Juan Ramón Lucas, vuelve a Telemadrid de la mano de 'Cómo funciona Madrid' (Telemadrid)

Considerado una de las leyendas del periodismo español gracias a su extensa trayectoria en los medios de comunicación, Juan Ramón Lucas estrenará Cómo funciona Madrid. El espacio producido por Beta y dirigido por Luis Fiuza que verá la luz el próximo martes 28 de noviembre, en Telemadrid, casa a la que regresa el conductor de radio y televisión 25 años después del fin de Todo Madrid, formato que también presentaba.

A lo largo de diez episodios, se podrá ver al conductor del espacio radiofónico La brújula recorrer y descubrir diferentes cuestiones al mismo tiempo que el espectador. Una aventura en la que “un periodista de referencia a nivel nacional” se muestra con “la ilusión de un recién graduado”. Gracias a la cercanía y la complicidad que caracteriza el formato, también saldrá a la luz confesiones y diferentes aspectos de la vida de Juan Ramón que, hasta ahora, se desconocían.

Te puede interesar: El nuevo programa de Juan Ramón Lucas desde dentro: así será ‘Cómo funciona Madrid’

“Es un programa honesto, en el que hay mucha emoción y en el que van a ver cosas que nunca se han visto en la televisión”, ha explicado el periodista a Infobae España sobre el espacio. Asimismo, también ha desvelado cómo ha afrontado este nuevo proyecto profesional y cómo ha sido su vuelta a la televisión, a la que guarda un gran cariño.

Pregunta: ¿Cómo ha sido para ti regresar a Telemadrid 25 años después?

Respuesta: Juan Ramón Lucas: Ha sido un reencuentro muy grato y muy personal. Y yo creo que casi igual o más en lo profesional, porque en el fondo es una vuelta a lo que hice hace 25 años, pero mejorado por las tecnologías, por el equipo y por el oficio. Todo Madrid, el programa que hice entonces, era un espacio de estar mucho en la calle, de escuchar a la gente, muy de meterme en las historias. Y Cómo funciona Madrid es un programa que, íntegramente, se desarrolla en la calle. Contamos historias, explicamos cosas y, en definitiva, respondemos preguntas de la manera que a mí más me gusta, que es marca de la casa: implicándote en la búsqueda de las respuestas y yendo al origen.

P: Teniendo en cuenta esa implicación, ¿le ha sido difícil vivirlo en primera persona?

R: No, no. Ha sido muy excitante y estimulante volver al reporterismo de calle después de dos décadas. Encima de esta manera, que es implicándote completamente, descubriendo cosas sorprendentes y aprendiendo. Durante la grabación de Cómo funciona Madrid, he aprendido muchísimas cosas. De todo lo que contamos, de todo lo que hablamos, he sacado lecciones, enseñanzas, en todos los capítulos.

Juan Ramón Lucas en 'Onda Cero' (Atresmedia)

P: ¿Podríamos decir que para usted lo especial de este programa es conocer una parte de la realidad cotidiana que, hasta ahora, incluso usted desconocía?

R: Claro. Eso es lo que nos va a permitir tener una mayor conexión con el público. Yo aspiro a que el espectador me vea como uno de los nuestros. Cómo funciona Madrid significa meternos en el engranaje, en lo que lo hace funcionar. Esa es la idea y es lo que a mí me ha resultado mucho más estimulante. Me ha permitido volver a Telemadrid, anímica, profesionalmente y personalmente, por la puerta grande.

P: ¿Le preocupa la audiencia, es decir, la acogida que vaya a tener el programa?

R: En la televisión siempre nos preocupa la audiencia. El riesgo que tiene la audiencia es que te condicione. A nosotros no nos ha condicionado. Por un lado, los programas están ya grabados y eso no nos afectará, quiero decir, que no repercutirá en nuestra forma de trabajar. Y es que yo creo, y perdóname la modestia, que no podemos haber hecho mejor el formato, con el planteamiento que hemos hecho del programa, con ese compromiso, es muy difícil mejorarlo. No puede haber más implicación, ni más profesionalidad del equipo que estaba detrás de los guiones y la producción. Las audiencias no siempre dependen del que el producto sea el mejor, pero yo lo que sí pienso es que conectará muy bien con el público.

Te puede interesar: Chenoa: “No he sacado disco en siete años porque no quería, quería hacer entretenimiento”

P: En los últimos años, su trayectoria profesional ha estado muy ligada a la radio, ¿tenía ganas de volver a la televisión?

R: Yo nunca me he planteado el oficio de periodista como si estuviera en un medio u otro, sino que he ido recorriendo los escenarios según he tenido la oportunidad, pero siempre he hecho lo mismo: intentar hacer las cosas lo mejor posible. Pero, respondiendo a la pregunta, para hacer lo que hemos hecho, sí. En la televisión todo está hecho, esto no. Regreso con un proyecto en el que yo estoy detrás desde antes de llevar la propuesta. De hecho, yo llevé con la productora la propuesta de espacio, del que también soy productor ejecutivo. Es decir, es una idea de la productora Beta, pero que hemos desarrollado todos en conjunto. En definitiva, he vuelto de la mano de un medio que me gusta y del que llevaba tiempo lejos. Además, con un programa propio que no se había producido desde hacía años. Eso sí, de la televisión no me había ido del todo, pues colaboro en otros programas de Antena 3, laSexta y en Televisión Española.

Juan Ramón Lucas (FORTA)

P: ¿Volvería a estar al frente de un reality, como en su tiempo con Estudio de Actores?

R: Estudio de actores es una experiencia muy curiosa porque es el programa de menos audiencia que he hecho en mi vida. De hecho, tenía tramos que había más audiencia durante la publicidad. Pero no lo sé. No estoy seguro de volver a ese terreno. No por nada en especial, sino porque no creo que el proyecto me resultase muy atractivo. Yo me he metido en Cómo funciona Madrid porque me apetecía mucho hacerlo.

P: ¿Se siente más cómodo en la radio o en la televisión?

R: ¿A quién quieres más: a mamá o a papá? (Bromea) La radio es más cercana, más caliente. Ha sido mi casa y todavía sigue siéndolo a través del pódcast. La televisión te permite otro tipo de comunicación y es un divertimento que te procura otras emociones. Me gusta mucho también. Lo que pasa que, por no eludir la pregunta, si tengo que elegir, siempre prefiero la cercanía del micrófono y la voz.