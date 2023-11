Bezzecchi acusa a Márquez de ser “el piloto más sucio de MotoGP”

El piloto del Mooney VR46 Racing Team Marco Bezzecchi. (REUTERS/Pablo Morano)

Marc Márquez golpeó a Marco Bezzechi en la primera vuelta del Gran Premio de la Comunidad Valenciana, lo que provocó la caída del italiano, mientras que el español pudo continuar y no recibió ningún tipo de sanción. Esto despertó el enfado del piloto de VR46 Racing Team, quien se dirigió al garaje de Honda para manifestar su desacuerdo con la decisión tomada y la no sanción a Márquez. “No hay nada que explicar, me golpeó y me he caído. Eso es lo que pasó. Afortunadamente, estoy bien, tengo algo de dolor en el hombro y en el pie izquierdos”, confesó en el canal oficial de MotoGP, donde aprovechó para contestar por qué el español no fue sancionado: “Porque es Marc Márquez y nadie le hace nada”.

El italiano salía séptimo, por delante de los hermanos Márquez. En la rueda de prensa posterior a la prueba de Cheste, reiteró sus críticas hacia el nuevo piloto de Gresini. “Márquez decidió poner fin a mi carrera en la tercera curva. Hizo lo mismo que me hizo en Tailandia: me golpeó en la espalda. Su estilo no merece mucha explicación. Decidieron no mostrar la repetición porque la acción fue muy sucia. Es Márquez, así que nadie le puede tocar. Ellos investigan, pero no hacen nada”, apuntó el italiano para añadir que “es Márquez, así que nadie le puede tocar.” “Ellos investigan, pero no hacen nada. Los comisarios no tocan nunca a Marc, y es el piloto más sucio de MotoGP”, zanjó el italiano.

El del equipo de Valentino Rossi quiso ir a hablar con Carlos Ezpeleta y los comisarios, “pero ellos no quisieron hablar”. “Siempre es un incidente de carrera para los comisarios. Cuando haces caer a un piloto, al menos mereces una penalización. La carrera son 27 vueltas, y si me echas fuera en la tercera curva, mereces una penalización”, aseguraba el de Remini. Tras no conseguir su propósito de hablar con los comisarios, decidió ir “al camión de Marc, a hablar con él”.

Bezzecchi explicó para los micrófonos de DAZN la conversación que tuvo con el catalán. “He tenido que ir yo a hablar con Márquez. Por lo menos quería aclararlo, pero, obviamente, no ha habido manera de aclararlo con él. Es una pena, pero... amén”, indicó. “Le he preguntado por qué ha decidido tirarme y él, como siempre, ha pretendido decir que no me había visto. Pero con el golpe que me ha dado es verdaderamente difícil que no me lo haya hecho”, manifestó su desacuerdo el italiano. El del VR46 lanzó un mensaje al ilerdense para el curso venidero y su llegada al equipo Gresini: “Márquez no respetará a los pilotos de Ducati el año que viene, pero yo haré lo mismo”.

Respuesta de Márquez: “No voy a perder tiempo con este personaje”

El expiloto de Honda se quiso defender de las palabras de Bezzecchi, pero sin entar en mucho detalle: “No voy a perder tiempo con este personaje, o sea next”. “Sí que ha venido al camión, pero no voy a hacer ningún comentario porque podría ser inapropiado. Creo que él se va a arrepentir de lo que ha dicho cuando ha venido al camión, pero cuando madure más. La acción ha sido clara de primera vuelta, si quieres mantenerte el exterior para devolver el adelantamiento en la curva 4 tienes las de perder. Punto y aparte”, zanjó.