Verstappen extiende su récord en Abu Dhabi y Alonso le gana a Sainz la batalla ibérica del Mundial

Fernando Alonso durante el último gran premio (REUTERS).

La temporada de Fórmula 1 acaba de la misma manera que empezó hace más de ocho meses en Baréin: con Verstappen en lo alto del podio y los acordes del himno de Países Bajos atronando sobre la pista. El neerlandés se paseó por Abu Dhabi como lo ha hecho a lo largo de todo el año. Cierra el curso con 19 victorias en 22 carreras, récord histórico de la Fórmula 1 que, por el bien de su futuro, no debe superarse jamás. Alonso cruzó la línea de meta en séptimo lugar, mismo cajón desde el que partía, tras haber exprimido al máximo el rendimiento de su AMR23 una vez más. El asturiano le ganó la batalla a Sainz por el cuarto puesto del Mundial de pilotos en una carrera para olvidar del piloto de Ferrari, condicionada por su mala clasificación del sábado

Fernando finaliza cuarto del Mundial, pese a todos los obstáculos, detrás los dos Red Bull y Hamilton. Todo ello conseguido con el que actualmente es el quinto coche de la parrilla en cuanto a rendimiento. “Me falta velocidad punta, soy el más lento en la recta”, afirmaba Alonso. No pudo evitar que McLaren afiance la cuarta plaza del Mundial de Constructores, pero volvió a realizar una excelente maniobra con Hamilton para finalizar la temporada como la empezó, adelantando al británico, algo que siempre le da un regusto especial. Fernando se divirtió con un Aston Martin peleón.

Te puede interesar: El dato que sitúa a Alonso al mismo nivel que Verstappen esta temporada

¡Fernando Alonso haciendo que Hamilton tenga pesadillas con él! 💪



¡Vaya maniobra!#AbuDabiDAZNF1 🇦🇪 pic.twitter.com/81QulXAzKU — DAZN España (@DAZN_ES) November 26, 2023

Pudo haber estado más arriba en el Mundial si el estancamiento en el desarrollo del AMR23 durante el verano no hubiera sido tan agudo, pero tampoco se puede pedir más en un año que era de transición para la escudería británica y Aston Martin ha estado por encima de las expectativas. El piloto revelación del año, con 42 años, una vez que ha tenido un coche medio para volver al podio. Cierra el año sin lograr la 33. Estuvo cerca, especialmente en Mónaco, pero le queda pendiente para el próximo curso.

Fernando Alonso durante el GP de Abu Dhabi (REUTERS).

Sainz cierra el año de la peor manera

“No ha sido un buen fin de semana para mí, la carrera la hemos perdido en el primer juego de gomas, las ruedas no nos han aguantado. Hemos sufrido mucho, pero como todo el año siempre que salimos con el duro. No sé que pasa con nuestro coche, no podemos hacer lo que hacen los demás. Lo que ha pasado es que nuestra única opción de entrar en los puntos era que saliese un safety car. Hemos intentado algo que era básicamente jugar a la suerte, pero lo que ha salido mal ha sido el primer stint. Son dos carreras muy duras para mí, no puedo mirar lo positivo. Eso lo haré mañana cuando me levante”, explicaba tras una carrera que ni siquiera completó.

Ferrari salió a ganar el segundo puesto en constructores con Leclerc y lo perdió por olvidarse del segundo coche. Sainz partió incómodo desde el 16º puesto con el compuesto de neumáticos más duras, le retrasaron tanto la primera parada (vuelta 25 de 58) que parecía que iría a un solo, a una en lugar de dos, como todos. La sorpresa fue que volvió a salir con gomas duras y se vio obligado a hacer un segundo cambio más adelante. Y después, como realmente no sabían qué hacer con ese monoplaza, le dejaron en la pista para pararle en la última vuelta, regalando puntos y posiciones. Los motores se apagaron en Abu Dhabi y volverán a rugir el año que viene, fecha para la cual Aston Martin ya habrá dado sus pasos adelante.