“El 25N y 8M todos estamos muy concienciados con la violencia de género, pero el problema no se está abordando ni en las aulas ni en muchas instituciones”

Soledad Murillo, exsecretaria de Estado de Igualdad. (Eduardo Parra/Europa Press)

Soledad Murillo (Madrid, 1956) es doctora en sociología y una de las grandes expertas en políticas de igualdad del país. Tiene claro que España ha dado grandes pasos en la creación de políticas públicas contra la violencia de género en esta última legislatura, pero también reconoce que el problema, incrustado en la vida cotidiana, “no se está abordando en el sistema educativo ni en muchas instituciones”.

La ex secretaria de Estado de Igualdad y ahora concejala en el Ayuntamiento de Madrid por el Partido Socialista valora de forma muy positiva el trabajo realizado en estos últimos cuatro años por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género liderada por Victoria Rosell, especialmente que el pasado 1 de enero de 2002 el Ministerio de Igualdad comenzara a contabilizar en sus estadísticas las víctimas mortales de violencia machista fuera del ámbito de la pareja, así como que hayan aumentado los servicios de protección a las mujeres que sufren esta violencia. Califica de “excelente” la denominada ley del “solo sí es sí” por haber consagrado el consentimiento como clave de la libertad sexual, si bien dio lugar a la rebaja de penas de agresores sexuales después de que así lo aplicaran algunos jueces.

“El consentimiento ha sido absolutamente importante para que las personas entiendan que no es una relación sexual de uno, es una relación sexual de dos personas con absoluto acuerdo”, dice a Infobae España la también docente en la Universidad de Salamanca, para después añadir: “Es una ley excelente”. Murillo, sin embargo, lamenta que en esta última legislatura no se haya hecho realidad la ley de trata, que quedó en fase de anteproyecto con el adelanto electoral, tal y como ocurrió con otros proyectos legislativos. El objetivo de esta ley era abordar de forma integral la lucha contra todas las formas de trata y explotación, desde la sexual y laboral al tráfico de órganos.

No hablar de género para “evitar problemas”

Su amplia experiencia como docente, le permiten asegurar que la violencia de género “no se está abordando en el sistema educativo” ni en las administraciones en general. El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, “son dos fechas reconocidas en las que todos estamos concienciados sobre la violencia de género, pero después no se trabaja el problema”, asegura. En ese sentido, cree que “el concepto de género se ha problematizado de tal manera, que muchos profesores en la universidad prefieren no tratarlo para evitar conflictos”.

También lamenta que haya partidos como Vox que niegan la violencia de género y que han llegado a asegurar que las “denuncias falsas por violencia de género afectan a millones de españoles”, cuando los datos de la Fiscalía General del Estado han señalado que no es así.

La exsecretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo. (Eduardo Parra / Europa Press)

“Desertar de los cuidados”

Otro de los retos que no se ha podido lograr en estos últimos cuatro años ha sido una ley de derecho al cuidado y Murillo confía en que si se aborda en esta nueva legislatura “esté bien consensuado”, pues son las mujeres las que mayoritariamente hacen renuncias para dedicarse a los cuidados de hijos y mayores. En su opinión, para cuidar de esa manera hace falta una cooperación necesaria “y es que tú te creas que ese papel te corresponde a ti”, por lo que considera que “desertar del cuidado” será la nueva revolución de las mujeres: ”Digo deserción porque era el delito más grave que había en las guerras”.

“Veo cómo muchas de mis alumnas de máster en la Universidad están pendientes de su relación, de lo que le gusta a su pareja y no pendientes de lo que les gusta a ellas. El cuidado de la relación no es limpiar, no es fregar, no es ir a la guardería, es mucho más. Porque si yo cuido de una relación desde que tengo 20 años, después cuido un hijo y después tengo una madre que está delicada y también la cuido, me quedo con todo”, concluye.

También se muestra crítica con la ley trans, pues contiene una serie de artículos con los que “no está de acuerdo”, al considerar, por ejemplo, que las mujeres quedan desprotegidas en el deporte en los eventos profesionales.

Murillo ocupó el cargo de secretaria general de Políticas de Igualdad en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero durante la legislatura en la que se aprobaron la Ley contra la Violencia de Género (2004) y la Ley de Igualdad efectiva entre Hombres y Mujeres (2007). También formó parte del Comité Comité Antidiscriminación de la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas y volvió una década después a trabajar como secretaria de Estado de Igualdad en el primer mandato de Pedro Sánchez.