Alonso sitúa el estreno en Aston Martin a la altura del 2012 con Ferrari: así fue su récord de puntos en la F1

Fernando Alonso atiende a la prensa en Abu Dabi (EFE/EPA/ALI HAIDER)

Fernando Alonso ha vivido un debut prácticamente de ensueño en Aston Martin. Nadie se esperaba un salto de calidad tan potente de la escudería británica. Merece la pena recordar que, hasta la llegada del bicampeón español, apenas atesoraba un podio en la Fórmula 1: el segundo puesto de Sebastian Vettel en Azerbaiyán 2021. Pero las cosas han cambiado radicalmente con la otra leyenda del deporte rey del automovilismo que se ha puesto a los mandos de un monoplaza verde: en 2023, se han conseguido ocho podios, hasta la fecha, y la mejor posición histórica de la marca, pase lo que pase, en el Mundial de constructores.

El campeón del mundo en 2005 y 2006 no ve precisamente como algo menor que el equipo al que llegó hace sólo unos meses se haya empapado de su competitividad para intentar soñar a lo grande en el futuro. Con el deseo de poder ir un paso más allá y empezar a sumar victorias en 2024, Alonso se aventura a señalar que esta ya es la mejor temporada, en cuanto a conducción, que ha protagonizado desde que compite en la F1.

Te puede interesar: Red Bull elogia a Alonso y él sigue el juego

“Estoy contento con mis actuaciones personales. Junto a la temporada 2012, es la mejor para mí, la considero como la mejor desde el lado de mi pilotaje, así que estoy contento con todo y motivado”, declaró en la previa del Gran Premio de Abu Dabi. En la cita definitiva del campeonato, se resolverá cómo quedarán los dos españoles de la parrilla en la clasificación de pilotos: ahora mismo, Alonso y Carlos Sainz son cuarto y quinto respectivamente, pero empatados en puntuación (200).

Alonso en Las Vegas (Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports)

Alonso está ilusionado y todavía se ve con fuerzas de hacer grandes cosas. Quiere volver a pelear por el título, que es lo que hizo, hasta la última cita, hace 11 años. Entonces, en su tercera campaña en Ferrari, se sintió como nunca… hasta hoy.

Te puede interesar: Djokovic señala quién será el gran rival de Alcaraz

Un 2012 inigualable para Alonso

Alonso pasó de la decepción a la euforia y viceversa en las primeras carreras de aquella edición del Gran Circo. Quinto en Australia, ganó en Malasia para caer al noveno y al séptimo puesto, respectivamente, en China y Baréin. Las mejoras volvieron a auparle a los puestos de honor en España, donde fue segundo. Tercero quedaría en Mónaco, gracias a lo cual pasaría a ser el líder mundialista.

Tras ser quinto en Canadá, llegaría uno de los momentos culmen del 2012 para Alonso. Y puede que incluso de su carrera: victoria en el Gran Premio de Europa, disputado en Valencia, cuando partía desde la undécima plaza. Así volvió a ponerse primero en la tabla, y se mantendría en lo más alto al ser segundo en Gran Bretaña y primero en Alemania. Aunque después fue quinto en Hungría, llegó al parón estival con el liderato bajo el brazo.

Fernando Alonso en los entrenamientos de Silverstone 2012 (EFE)

Un accidente en el que el Lotus de Romain Grosjean chocó de forma violenta contra Alonso en Bélgica, nada más arrancar y haciendo volar su coche (Fernando salió ileso), puso fin a 23 carreras consecutivas del ovetense en los puntos. Otra buena remontada en Italia le dio el tercer lugar, que repitió en Singapur. A continuación, abandonó en Japón, tras tocarse con otro Lotus, esta vez el de Kimi Räikkönen, en la salida.

A partir de entonces, no se bajó del podio hasta que terminó la acción: tercero en Corea del Sur, segundo en India y Abu Dabi, tercero en Estados Unidos y segundo en Brasil. Sin embargo, Alonso no pudo hacerse con el que habría sido su tercer entorchado: Vettel, con Red Bull, se lo arrebató por únicamente tres puntos en Interlagos. Los 278 que pudo recopilar en total son su récord en la F1.

La segunda etapa en Fórmula 1 del asturiano comenzó marcada por malos resultados en Mclaren. Sin embargo, desde que llegó a Aston Martin su suerte ha cambiado

Vuelta a la élite en 2023

Aquella penúltima tentativa para alcanzar la gloria no se ha repetido en nuestros días. Pero sí se puede afirmar, sin miedo a equivocarse, que la ‘Alonsomanía’ vive su momento más álgido en una década. La euforia con la que se ha vivido buena parte del curso así lo atestigua.

Todo empezó con tres P3 consecutivos: Baréin, Arabia y Australia. Tras ser cuarto en Bakú, Alonso regresó al tercer cajón del podio en Miami. El Gran Premio de Mónaco le dejó su oportunidad de triunfo más clara en la época reciente, con un P2 que significó el culmen de su batalla contra Red Bull. Quedó séptimo en España, pero acabó segundo de nuevo en Canadá.

Te puede interesar: Alonso, insaciable hasta con la carrera terminada

Ahí bajó un tanto el llamado suflé: quinto en Austria, séptimo en Gran Bretaña, noveno en Hungría y quinto en Bélgica. No obstante, Magic se resarció en Países Bajos, concluyendo segundo otra vez. Su peor racha vino acto seguido: noveno en Italia, decimoquinto en Singapur, octavo en Japón, sexto en Catar y abandonos tanto en Estados Unidos como en México. Aun así, el hambre de Alonso lo puede todo, dejándonos un P3 para los anales en Brasil, 53 centésimas por delante de Checo Pérez. Noveno en Las Vegas, resta por saber qué conseguirá en el cierre de la competición.

Alonso celebra su segundo puesto en Mónaco (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

“Baréin, Mónaco, Canadá, Monza y Brasil han sido mis cinco mejores carreras, y pondría a Monza a propósito porque fui noveno, algo que nadie recordará, pero estaba con el coche más lento, y estar en los podios fue uno de esos fines de semana en los que todo fue muy bien”, valoró Alonso a modo de resumen. Él es el primer sorprendido por este rendimiento tan por encima de lo esperado: “Si alguien me hubiera dicho que estaría en esta posición, no lo habría creído”. ¿Lo mejor? Que no se dormirá en los laureles e intentará ir a por más: esta motivación y estructura, y eso es una gran noticia, no las tenía desde hace tiempo.