Alonso se confiesa sobre la posibilidad de trabajar con Adrian Newey

El piloto español Fernando Alonso (EFE/ Sebastiao Moreira)

Con una larga trayectoria a sus espaldas al volante de los monoplazas, a Fernando Alonso todavía le queda un objetivo por cumplir en su carrera. Cuenta con dos títulos mundiales, pero quiere más: trabajar junto a Adrian Newey, el ingeniero de Red Bull. Se trata de toda una eminencia dentro de la Fórmula 1 con más de tres décadas recorriendo entre olor a gasolina y asfalto quemado. Y, sin embargo, el asturiano siempre se ha estado en el equipo contrario como su rival, a que pesar de que ninguno de los dos ha escondido que le encantaría trabajar junto al otro. Tal es el feeling entre ambos que incluso estuvieron cerca que firmar un acuerdo juntos, que finalmente quedó en nada y sus caminos se separaron para siempre, o al menos hasta ahora.

Newey, que no se arrepiente de ninguna de las decisiones que ha tomado en su carrera profesional, sí que ha afirmado que es una “lástima” no haber podido trabajar junto al asturiano, por quien siente un gran respeto. El piloto de Aston Martin también ha dejado claro en alguna ocasión que le habría encantado haber conducido un monoplaza diseñado por el británico y haber compartido los conocimientos con el que es considerado por muchos como el mejor diseñador de vehículos de F1 y para Alonso, “una leyenda del deporte”.

Te puede interesar: Red Bull elogia a Alonso tras el rumor que le situó como compañero de Verstappen y él sigue el juego: “Me gustaría algún día”

“Hemos estado muy cerca varias veces de trabajar juntos y hemos hablado de ello”, ha explicado el asturiano, quien añade: “Estoy contento de vivir y pilotar en esta época en la que Adrian Newey construye coches de Fórmula 1. Me gustaría poder trabajar con él algún día”. Ambos mantienen una carrera y relación muy estrechas, tanto es así que cunado el británico publicó un libro hace unos años en España, Alonso fue el encargado de hacer el prólogo. Una prueba más de su cercana relación a pesar de no formar parte del mismo equipo.

Además, el piloto español se deshace en buenas palabras hacia el ingeniero: “Para mí, es una persona increíble y tuve la suerte de trabajar en el mismo entorno que él, aunque nunca trabajáramos juntos”. Aunque es cierto que ambos tienen esa espinita de no haber trabajado juntos, al menos hasta el momento. Y es que, Newey no solo ha sido su mayor rival, sino también para muchos otros pilotos a los que ha frustrado sus sueños de tocar el éxito, como le pasó a él mismo hasta en tres ocasiones. “¡Es el responsable de que 19 pilotos en dos décadas no hayan ganado campeonatos!”, afirma en tono jocoso.

Te puede interesar: Un expiloto de Fórmula 1 revela el motivo por el que Alonso está por encima de Hamilton y Verstappen: “Es un marciano”

El consuelo de Alonso a conducir un vehículo de Newey

Fernando Alonso nunca ha conducido un monoplaza diseñado por el ingeniero, aunque sí que tiene esa espinita. Por eso se ha buscado su propio consuelo, para tratar de acercarse lo máximo posible a esa sensación: “Conduciré el Valkyrie en casa y quizás sienta algo ya cuando me suba y eso me hará feliz” De momento, ambos continúan en activo, por lo que, quién sabe, quizá en algún momento sus caminos se vuelvan a encontrar y esta vez sí puedan sellar un acuerdo para trabajar juntos en el mismo equipo.