“Tengo cáncer colorrectal”: José ‘Piculín’ Ortiz, exbaloncestista de CAI Zaragoza, Real Madrid y Barcelona, habla sobre su enfermedad

Foto de archivo del exbaloncestista puertorriqueño José "Piculín" Ortiz. EFE/Thais Llorca

Corría el 25 de octubre de 1963 en un pequeño pueblo de Aibonito (Puerto Rico) cuando nació el que sería en el futuro una leyenda del baloncesto. José Ortiz decidió dedicarse al baloncesto, algo que, sin duda, no se le dio nada mal. Se le conoce como ‘Piculín’ por un personaje famoso de El Mago de Oz. Jugó en la considerada mejor liga mundial, la NBA, pero también pasó por España debutando con el CAI Zaragoza. Retirado desde 2006, el puertorriqueño ha anunciado en sus redes sociales que padece cáncer.

A sus 60 años de edad y en un vídeo de lo más informal, junto a su esposa Sylvia Rios, el exbaloncestista subió a sus perfiles un vídeo a modo de comunicado, anunciando la enfermedad que estaba atravesando. “Tengo de alguna manera de comunicarle, como siempre he sido, de darle frente a mis situaciones y me he caracterizado por ello”, decía en el vídeo en el que anunciaba que padecía “cáncer colorrectal”. La enfermedad se la descubrieron después de realizarle una colonoscopia, y aunque no ha advertido de la fase en la que se encuentra, sí ha asegurado que va a dar “el máximo posible” como hizo en la cancha y “en otros momentos difíciles”. Durante su etapa en activo, el pívot fue internacional y cuatro veces olímpico con Puerto Rico.

El cáncer colorrectal es una de las primeras enfermedades de mayor mortalidad en Puerto Rico. El ex del Zaragoza asegura que “no es fácil, pero dentro de la familia estamos todos bien positivos, y de alguna manera, obviamente, ante la expectativa de qué podemos hacer en el camino”. “Les pedimos que oren por nosotros, por este servidor”, rogó a sus seguidores. Desde 2006, se mantiene alejado de la cancha, pero siempre en el recuerdo de los más fieles seguidores de este deporte, ya que, Piculín dejó, sin duda alguna, huella en el baloncesto mundial.

Años en activo y paso por España

Antes de dar el salto a la NBA, desembarcó en España de la mano del CAI Zaragoza, después de haber debutado en la liga universitaria de Estados Unidos (NCAA) y siendo seleccionado para el puesto 15 del Draft de la NBA por los Utah Jazz. Su primer paso por la península estuvo a la altura con un promedio de 17,4 puntos y 6,4 rebotes. Tras esto, emprendió su andadura en la liga estadounidense, aunque sin mucho éxito, ya que no gozó del protagonismo que esperaba. Para paliar esto, regresó a España, de la mano del Real Madrid. Consiguió 17,3 puntos y 7,1 rebotes, pero los blancos decidieron prescindir de él.

Piculín Ortiz en su etapa en el Real Madrid de baloncesto (Redes sociales)

Sin embargo, esta oportunidad no pasó desapercibida para el FC Barcelona, que decidió apostar por él por dos temporadas, en las que el de Aibonito cumplió las expectativas. Residió en la liga española hasta 1994, cuando puso rumbo a Grecia y Puerto Rico, hasta que anunciase su retirada en 2006.

El lado más oscuro de Ortiz

Más allá de los números baloncestistas, la vida de Piculín ha estado envuelta en caos. En 2011 fue arrestado por posesión de drogas, pues en una casa alquilada, le requisaron 218 plantas de marihuana, a la par de un fusil semiautomático. Fue declarado culpable de los casos y dio positivo en cocaína, lo que conllevó que pagase seis meses de prisión y nueve de arresto domiciliario. Alegaba que no tenía dinero para pagar una fianza. Tras su puesta en libertad, regresó a la cárcel en 2016, ya que no cumplió con las 600 horas del servicio comunitario. Fue en 2022, cuando lo volvieron a arrestar por una agresión agravada a un joven junto a una pizzería que regentaba el propio jugador.