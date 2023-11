Previsión meteorológica: las temperaturas que se esperan en Valencia este 22 de noviembre

Yolanda Díaz no da por cerrada la reforma del desempleo: quiere que el subsidio de paro llegue a más personas

La medida está comprometida con Bruselas en el Plan de Recuperación, pero el Gobierno tiene distintas posturas sobre su orientación. El ministerio de Díaz prioriza ampliar la cobertura y sostiene que quien no tiene empleo es “porque no encuentra trabajo, no porque no quiera”