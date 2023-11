Por qué Alonso fue clave en la recuperación de Aston Martin, según su jefe: “Siempre fue constructivo”

El piloto español de Aston Martin Fernando Alonso durante el GP de Las Vegas. (Lucas Peltier-USA TODAY Sports)

No pudo repetir la hazaña brasileña. El coche de Fernando Alonso patinó en la salida, lo que provocó que cualquier oportunidad de subir al podio quedase nula. No siguió el mismo camino su compañero, Lance Stroll, quien quedó en la quinta posición y peleó por los primeros puestos. Y es que, pese a que el español no está encadenando buenos resultados, Aston Martin está recuperando esa competitividad de principio de temporada, que se desvaneció en el ecuador de la misma con los sucesivos problemas que aparecieron en Qatar, Austin o Singapur.

Si bien la escudería de Silverstone está saliendo de su crisis de rendimiento, gran parte de esto se le debe a Alonso, así lo asegura el jefe de equipo, Mike Krack. La experiencia y el conocimiento del asturiano permitieron remar a favor del equipo, aportando crítica constructiva para que juntos se dirigiesen hacia la dirección correcta. “Siempre fue constructivo, con lo que sea y donde estuviéramos, ya sea en Silverstone o en la pista, siempre decía lo que pensaba, siempre decía la verdad, no se dejaba llevar por la emoción o lo que sea. Así que fue un placer verle actuar así”, corroboró el luxemburgués.

A través de Motorsport, Krack comentaba esa ambición y actitud de Alonso, que lo convertían en una piedra angular del equipo, confirmando que a su llegada todo era como una “luna de miel”. “Luego, cuando tuvimos momentos más difíciles como equipo, creo que eso sacó las verdaderas cualidades del equipo, de Fernando Alonso y también de Lance Stroll, nos mantuvimos unidos”, aseguró.

Solo resta un GP para poner fin al calendario de este 2023, que contó con una nueva incorporación como fue el Gran Premio de Las Vegas. Pese a que Alonso tuvo un buen comienzo, encadenando siete podios consecutivos a principio de temporada, no consiguió mantener ese ritmo durante todas las citas, aunque mostraba indicios de que en 2024 el rendimiento iba a cambiar para mejor. Aun así, con el podio de Brasil del pasado fin de semana, Fernando Alonso ha sido el encargado de lograr los ocho podios de su equipo en esta campaña. El próximo año contará con un mejor coche, lo que parece que le permitirá pelear por las victorias y quién sabe si conseguir la ‘33′.

Alonso, frustrado con el trazado de Las Vegas

Uno de los coches del Drivers Parade dejó una mancha notable de aceite en la parrilla de salida. Alonso trompeó por completo en la primera vuelta y se tocó con el Alfa Romeo de Valtteri Bottas. “Creía que era el final”, aseguró Alonso tras verse del revés. “La verdad es que salí bien, pero en la primera curva perdí el coche. No sé si estaba entre varios coches o fui yo solo... Pero cuando he visto al Alfa Romeo de Bottas enfrente he pensado que la carrera se había acabado. El nivel de agarre de la pista sí que era muy bajo. Con el neumático duro frío nos ha costado. Soy consciente de que este problema es igual para todos, pero es bastante peligroso un asfalto sin agarre en un circuito urbano. Hemos hecho más de lo que pensábamos, Lance ha salido p19 y ha acabado 5º, muy top. Conmigo hemos perdido una oportunidad, pero bueno, salía 10º, he acabado p9, está bien”, reflexionó después del circuito.

Una vez vista la bandera a cuadros, Fernando se pronunció sobre los acontecimientos que rodeaban a un gra premio marcado por el espectáculo y show fuera del trazado. “Sé que el espectáculo desde fuera parece bueno, pero estos coches no están hechos para tomar curvas a 80 kilómetros por hora, sino para rodar en Barcelona, en Silverstone, y maximizar el potencial de un F1. Hay que buscar un equilibrio en el calendario con carreras tradicionales. La carrera estuvo bien organizada, quizás los horarios eran demasiado tarde para los mecánicos, para la prensa y para los pilotos. Creo que el segundo año será mucho mejor, también sucedió así en Miami. Aquí hay cosas que mejorar, pero creo que en general fue un buen evento”.