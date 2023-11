Míchel, el entrenador de moda de LaLiga, confiesa su momento más duro: “Me daba la cabeza un viaje que no veas”

Míchel en una imagen de archivo (AP Foto/Jose Breton, File)

La sorpresa positiva de LaLiga en lo que va de temporada es, sin lugar a dudas, el Girona. Todo está saliendo a pedir de boca en el conjunto catalán, que marcha líder del campeonato español con 34 puntos. Dos más que el Real Madrid (32) y cuatro por encima del FC Barcelona (30). Con 11 victorias, un empate y una derrota hasta la fecha, todo son buenas noticias para el equipo albirrojo, en el que el principal protagonista a la hora de explicar este rendimiento sobresaliente es su entrenador, Míchel.

Desde que llegó a Montilivi en verano de 2021, el técnico madrileño tan sólo ha ido a más a los mandos de la nave: sextos en Segunda y ascenso a Primera en las eliminatorias durante su primer año, décimos ya en la máxima categoría el curso pasado y la machada actual. Pocos dudan ya de que el Girona conseguirá una posición formidable al término de la campaña, con futbolistas como Dovbyk, Sávio, Yangel Herrera y Aleix García, entre otros, reivindicándose.

Míchel celebra la última victoria del Girona (EFE/ Jesus Diges)

El interés en torno al Girona ha crecido de forma exponencial últimamente. Tras empezar a labrarse un nombre en los banquillos en ‘su’ Rayo Vallecano y en el Huesca, Míchel ha terminado de explotar como preparador ahora. Su buen hacer ha llevado a que el programa Universo Valdano (Movistar Plus+) le haya dedicado uno de sus últimos episodios. Durante la entrevista con el mítico exjugador, entrenador y directivo argentino, no duda en sincerarse sobre uno de los momentos más duros de su vida.

"Llévame al hospital que me muero. La presión...

Me dio un ataque de ansiedad en el Rayo"



𝐋𝐚 𝐬𝐚𝐥𝐮𝐝 𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐧𝐚𝐝𝐨𝐫. #UniversoValdano pic.twitter.com/oFXg0BepNG — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 20, 2023

Cuando Míchel creyó que se moría

La paradoja es que el episodio comprometido que hoy ve como algo anecdótico sucedió precisamente tras conseguir uno de sus mayores logros: ascender con el Rayo, el club que más ha marcado a Míchel. Allí se formó e hizo carrera como jugador (de 1992 a 1994 en el B y de 1993 a 1997, de 1997 a 2003 y de 2006 a 2012 en el primer equipo) y también consiguió su primer gran éxito en la banda.

“Yo tuve un problema de salud después del Rayo con un ataque de ansiedad. Fue en el ascenso. Después de ascender, de esa presión que tienes, fue ascender y derrumbarme”, confiesa mientras habla con Valdano. Lo que le sucedió no fue para tomárselo a broma precisamente. “Me fui de vacaciones y a mi mujer le dije: ‘Llévame al hospital que me muero’. Me daba la cabeza un viaje que no veas”, añade.

Había que tomar cartas en el asunto de inmediato, y Míchel lo hizo. “A partir de ahí, estuve tres años con el psicólogo y el psiquiatra y poco a poco voy visualizando y mecanizando mucho mis pensamientos. Ahora tengo mis herramientas para que no me suceda”, aclara. Haber trabajado el aspecto mental le ha ayudado lo suyo. “Tengo un ambiente de trabajo, una capacidad de estar centrado en lo mío, no tengo problemas con la prensa, no tengo problemas con la afición, la dirección 100% de acuerdo, la dirección deportiva todavía más. Es que eso como entrenador es salud”, sentencia.

Míchel antes de un partido con el Girona (REUTERS/Albert Gea)

Apenas lleva siete años en la élite, pero Míchel ha conseguido hacerse un hueco entre los entrenadores con mejor cartel de nuestro fútbol. Todavía está por ver dónde termina la hazaña de este Girona, que ya huele, por lo menos y salvo hecatombe, a competición europea.