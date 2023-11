Cuando Escrivá le cogió el teléfono a Yolanda Díaz en plena conferencia y otros greatest hits del ministro de Seguridad Social

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá (EFE/ Kiko Huesca)

Después de que la investidura alzara a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno por otros cuatro años de legislatura, la estructura del nuevo Gobierno ya ha comenzado a moldearse. Y, como ocurre cada vez que un nuevo Ejecutivo echa a andar, aunque se trate del mismo partido; llegan los cambios, en concreto, en los ministerios. Sánchez quería cambios en algunas carteras y, además, la entrada de Sumar en La Moncloa ha llevado a mover todos aquellos asientos que estaban ocupados por políticos de Podemos. Esta situación ha llevado a las despedidas por el cambio de equipo o la salida de un departamento y a los recuerdos.

El hasta ahora ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, será uno de los elegidos para abandonar su departamento y ponerse al frente de uno nuevo: el de Transformación Digital. “Me despido como ministro de Inclusión, que he encabezado durante 4 años con el foco puesto siempre en los más vulnerables. En este tiempo hemos acometido grandes reformas que creo que hacen de nuestro país un país más justo, más equitativo y con una mejor protección social”, escribía este lunes en su cuenta de X, antes conocida como Twitter.

Te puede interesar: El ‘superministro’ Félix Bolaños: máximo defensor de la amnistía de día, tejedor de mayorías de noche

En este mensaje, que ha convertido en un hilo, ha recordado las medidas que ha aprobado, como la reforma de las pensiones; la reforma laboral junto al Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz; la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital; medidas que impulsan la empleabilidad de los menores no acompañados y extutelados; que actualizan las figuras de arraigo para las personas en situación irregular y que favorecen la migración regular, colaborando con los países de origen. Además, también ha rememorado los retos a los que se ha enfrentado como ministro: la pandemia y cuatro crisis migratorias (dos en Canarias y la llegada de refugiados procedentes de Afganistán y Ucrania). Y, como ha mencionado, han conseguido revertir la pérdida de empleados que la Seguridad Social vivía desde 2011.

Sin embargo, además de todas estas medidas, estos cuatro años que Escrivá ha estado al frente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han dado para muchas anécdotas que el equipo del ministro ha decidido recopilar en un video como despedida. “También podríamos llamarlo ‘De atriles traicioneros’, de gatos de dos patas y otros embrollos...”, ha escrito de forma jocosa Escrivá en la publicación que acompaña a la reproducción.

Te puede interesar: Las novedades del Gobierno: Puente a Transportes, Ángel Víctor Torres a Política Territorial, Hereu a Industria, Elma Saiz a Seguridad Social y Ana Redondo a Igualdad

El primer momento digno de mención que aparece en el video se puede ver al ministro en un atril, cuando se le caen las gafas las suelo con tan mala suerte que se le rompen. “Ahora tengo que ir al Congreso, no voy a poder ver el reloj y no voy a saber cuando llegan los dos minutos y medio, que es cuando te desconectan el micrófono”, afirmó. El siguiente momento que su equipo no ha querido que olvide es cuando estaba en el Congreso y una de sus compañeras de la Cámara Baja le indica que se arrime el micrófono, pero él entiende que no está conectado y busca la forma de activarlo.

José Luis Escrivà - Vaso de agua

“Sabe usted, mi madre era autónoma, mi hijo es autónomo y sé mucho más de usted de los autónomos de lo que se puede imaginar”, con estas palabras daba por concluido su turno de palabra el ministro durante una intervención en el Congreso de los Diputados. Otro de los grandes momentos que ha dejado Escrivá a lo largo de esta legislatura es cuando se encontraba dando una charla y coge la botella de agua para servirse un vaso. Cabe destacar que la botella estaba situada en un agujero en el atril y el ministro, en vez de usar el vaso que se encontraba debajo, echó el agua en este mismo agujero por error, dado que pensaba que era un vaso. “Ah esto no es. Me parecía muy complejo. Ahora tengo un problema”, fueron sus palabras, que dieron paso a un ataque de risa del político.

“No sé como calificarlo, pero hay gente que le busca tres pies al gato, pero el gato solo tiene dos pies”, al pensar en lo que acababa de decir, un gato de solo dos patas, el ministro no puede evitar contener la risa. Pero, sin duda, si hay un momento por el que será recordado el José Luis Escrivá es por cogerle el teléfono a Yolanda Díaz en medio de una conferencia.

21/12/2022 La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 21 de diciembre de 2022, en Madrid (España). El Pleno del Congreso debate la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, que encarará así su último trámite en la Cámara Baja para pasar a su tramitación en el Senado. Con la nueva norma, se reforzarán los controles de servicios de criptoactivos y, entre otras medidas, se permitirá que se suspenda la autorización a un proveedor de servicios en el caso de que este cometa una infracción muy grave. El Pleno del Congreso también aborda la nueva Ley de Empleo, por la que se modificará el Estatuto de los Trabajadores para que, en caso de despido colectivo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se pronuncie sobre la concurrencia de las causas especificadas por la empresa en la comunicación inicial del Expediente de Regulación (ERE). POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

“Yolanda, estoy en este momento en una conferencia explicando nuestra reforma laboral”

Uno de los mejores momentos de Escrivá a lo largo de toda la legislatura lo protagonizó con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con quien elaboró la reforma laboral y, como quedó demostrado, mantiene una estrecha relación. El político estaba en medio de una conferencia cuando de repente le empieza a sonar el móvil, era Yolanda Díaz. “Yolanda, estoy en este momento en una conferencia. Por cierto, esto aquí explicando nuestra reforma laboral”, dijo el ministro a su compañera, lo que provocó las risas del propio Escrivá y los aplausos de los allí presentes. “Te están aplaudiendo, Yolanda. Hablamos en un rato”, con esas palabras el político daba por concluida la llamada telefónica. Y tras ello, puso la guinda al gracioso momento: “Perdón, esto no estaba preparado”, despertando las risas de los presentes.

Con esta recopilación de grandes éxitos, el ministro de Inclusión da por concluida su etapa al frente de dicho departamento, para comenzar una nueva en Transformación Digital. Lo que no cabe duda, o al menos eso esperaran muchos tras ver este video, es que continuará dejando grandes momentos y anécdotas graciosas para el recuerdo.