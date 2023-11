La ‘manita’ del Clásico, la vaselina de Claudia Iglesias y un posible penalti no pitado del Betis: los mejores momentos de la Liga F

La centrocampista del Barcelona, Patri Guijarro, disputa una posesión ante Kathellen, defensa brasileña del Real Madrid (EFE / Alejandro García)

Este fin de semana se ha disputado el partido más esperado de la temporada, el que enfrenta a los dos grandes equipos de la competición nacional, los que pelean en lo alto de la tabla, mano a mano, por la corona. Pero, aunque es cierto que el Real Madrid ha mejorado considerablemente, ni se acerca al nivel que derrocha el Barça. El contador entre ambos equipos estaba 13-0 para las azulgranas, una distancia que ha aumentado tras el encuentro y eso que las de Jonatan Giráldez no contaban con dos de sus mejores jugadoras: Irene Paredes y Alexia Putellas.

La delantera y dos veces Balón de Oro fue baja por pequeñas molestias en la rodilla izquierda producidas por un golpe que sufrió en el último partido ante el Benfica. Por su parte, la defensa se encuentra en proceso de recuperación de una amigdalitis por el que ya se perdió el encuentro ante las portuguesas. Sin embargo, esto impidió que las azulgranas desplegaran todo su potencial en el Estadi Olímpic Lluís Companys, ante los 40.000 aficionados que llenaron el estadio. A pesar de que en los primeros minutos del encuentro a las jugadoras del Barça les costó entrar en faena, en cuanto certificaron el primer tanto todo fue rodado.

En minutos 17, Aitana Bonmatí adelantaba a las azulgranas gracias a un pase de Hansen. Y antes del descanso, consiguieron sentenciar el encuentro con dos goles, uno de Hansen y otro de Mariona Caldentey. El Real Madrid tiró de cantera para intentar darle la vuelta al encuentro, pero fue imposible, el poderío de las culés era implacable. Tal fue la situación que el equipo blanco, tan solo tiró tres y ninguna de ellas a puerta, es decir, no contó con ninguna ocasión de peligro, ni dieron el menor trabajo a Cata Coll.

Y así los minutos fueron pasando, mientras Misa Rodríguez trataba de mantener el marcador inamovible con paradas mano a mano. Sin embargo, las jugadoras del Barça querían más, y ya en el tiempo añadido llegaron otros dos tantos: uno de Claudia Pina y otro de Vicky López, quien se ha convertido en la jugadora más joven del Barça en marcar un gol en un Clásico.

Claudia Iglesias da la victoria al Villarreal con una vaselina

El partido entre el Granada y el Villarreal ha comenzado muy igualado con ocasiones para ambos equipos, pero el gol se resistía a entrar en las dos porterías. Sin embargo, la segunda parte sería otro cantar. En el minuto 51, Mingueza consiguió meter el balón al fondo de la tras gracias al pase de Requena. La respuesta del submarino amarillo no se hacía esperar y tan solo ocho minutos después McKenna empataba el encuentro gracias a un pase de Nerea Pérez Machado. Además, la cosa no quería ahí, el Villarreal decantaría la balanza con un gol de Claudia Iglesias en el 69, pero no un gol cualquiera.

McKenna recibe un pase en el área y tras avanzar hacia la frontal ve por el rabillo del ojo como Iglesias la dobla por detrás. Así, con un taconazo magistral le cede el balón a la número 11 del submarino amarillo, quien con un toque de calidad eleva el balón y le hace una vaselina a Sandra Estevez para mandar el balón al fondo de la red y para llevarse los tres puntos a casa.

Un penalti no pitado contra el Betis, que podría haber empatado el encuentro

El Betis ha conseguido registrar su tercera victoria consecutiva, aunque no sin polémica. Justo antes del encuentro, Leles abría el marcador para las verdiblancas. Sin embargo, ya en la segunda parte, una jugada un tanto dudosa podría haber dado el empate al Levante Las Palmas. Elena Julve roba un balón tras mal pase de las béticas y con el balón en los pies y una cabalgada de infarto consigue penetrar en el área.

Pero, Dorine, la defensa verdiblanca que la perseguía, se cruza por su espalda y provoca que Julve se trastabille y pierna el balón a las puertas del área pequeña. Sin embargo, la colegiada del encuentro consideró que no había nada o al menos que no era suficiente como para señalar penalti. Tras esta ocasión, el Betis consiguió mantener la portería a cero hasta el pitido final, para llevarse otros tres puntos.