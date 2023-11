Un intratable Leclerc se lleva la pole en Las Vegas; Alonso no responde a las expectativas y la sanción tumba a Sainz

Fernando Alonso durante la clasificación del GP de Las Vegas (REUTERS).

El nombre de Las Vegas ha recorrido durante años el paddock de la Fórmula 1 a mayor velocidad que los propios monoplazas. No existía conversación alguna en la que no se pronunciara el significante de la Ciudad del Pecado. No era para menos, pues la llegada del gran circo al strip estadounidense cobraba fuerza. Más aún, tras la caída del circuito de Sochi del calendario de la F1 que este 2023 albergará 24 grandes premios, récord de siempre. Más que un secreto a voces, era una sintonía, un tarareo que se repetía en el subconsciente a través de la voz de Elvis Presley, el auténtico, o cualquiera de sus imitadores de traje blanco y patillas generosas: “¡Viva Las Vegas!”.

Todo al rojo en Las Vegas. Leclerc fue el piloto que más y mejor entonó el estribillo del cantante estadounidense. De menos a más, pero con gran ritmo a lo largo de todo el fin de semana, se mostró intratable bajo la noche de Las Vegas. En un año más bien gris, con varias poles, pero poco lustre, el monegasco sale a ganar este sábado el GP de Las Vegas desde la primera posición de la parrilla.

La sanción tumba a Sainz

Carlos Sainz inició el sueño americano en forma de pesadilla. Apenas habían transcurrido nueve minutos desde el inicio de la primera sesión de entrenamientos libres cuando todos los monoplazas, a excepción de uno, se vieron obligado a regresar al box. El que se mantenía sobre el asfalto correspondía al Ferrari de Carlos Sainz. Varias tapas de alcantarilla mal selladas saltaron con el paso de los coches y generaron daños importantes en el fondo plano del SF23. Mala suerte inicial para él en un escenario en el que hay que rodar mucho para construir la confianza. “No lo puedo entender”, afirmó al conocer la penalización. Sainz tuvo ritmo, por ello molesta tanto la polémica sanción.

Se subió al SF23 mentalizado de competir a pesar de la sanción y vaya si lo hizo. Marcó el segundo mejor tiempo a 44 milésimas de su compañero de equipo, sin embargo, la penalización de la FIA tras su incidente con la alcantarilla le relega a la decimosegunda plaza. Fernando se bajó de su Aston Martin algo decepcionado con el resultado. Tras las buenas sensaciones experimentadas durante los Libres y las primeras sesiones de la clasificación, no mejoró en Q3 con el neumático blando y paró el crono en décimo lugar. Sube al noveno por la sanción de su compatriota. Fue una clasificación con eliminados ilustres. Norris y Piastri no superaron el primer corte y Hamilton y Pérez hicieron lo propio con el segundo. Esto es Las Vegas.

Aston Martin le gana la batalla a Mclaren

El segundo puesto de Norris en Interlagos confirmó la mejoría de los Mclaren en la segunda parte de la temporada. Los de Woking han pasado de habitar en la parte media de la parrilla a convertirse en habituales del podio. Tan significativo ha sido el cambio que han conseguido revertir la parrilla y superar a Aston Martin en el campeonato de constructores. A ello también ha colaborado los malos resultados de la escudería británica.

Tanto Alonso como Stroll sufrieron los problemas en el monoplaza y cayeron hasta la parte baja de la parrilla y, en ocasiones, llegaron a retirar el coche antes de ver la bandera a cuadros. “Tenemos que reconocer que Aston parece haber vuelto al lugar donde tenía que empezar la temporada”, advertía el jefe de equipo, Andrea Stella. “Tenemos que considerarlos en el campeonato y debemos tener mucho cuidado de que puedan sumar muchos puntos en las últimas carreras”, añadía. Sus pilotos tendrán escalar el domingo una inclinada montaña. Tanto Norris como Piastri cayeron en la Q1.