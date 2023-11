El otro español que triunfa en las ATP Finals: invicto y a un partido del título

Horacio Zeballos y Marcel Granollers celebran su pase a la final de las ATP Finals (REUTERS).

Domingo 19 de noviembre, Turín, el Pala Alpitour alberga la final del último torneo tenístico del año y un español se juega el título. Seguramente estén pensando en Carlos Alcaraz, sin embargo, antes de que se cumpla la medianoche de este sábado, es otro español que está a las puertas de coronarse en la ciudad italiana: Marcel Granollers. El gato, junto a Horacio Zeballos, arañó al indio Rohan Bopanna y al australiano Matthew Ebden y consiguió el billete a la final de la antigua Copa de Maestros, un torneo rebautizado como ATP Finals que ya conquistó en 2012 junto a Marc López y precisamente con Rohan Bopanna como rival.

“Estamos contentos. Era nuestra tercera semifinal aquí en el Masters y estamos en la final. Terminar el año así es muy bueno y estamos jugando muy bien. Ojalá mañana podamos mantener el nivel”, dijo el catalán de 37 años. “Esta semana estamos jugando los dos muy bien, venimos haciendo un gran año, así que estamos muy contentos. Somos una pareja estable, siguen pasando los años y yo me siento muy cómodo con él y creo que Marcel también. Así que hay que seguir disfrutando, tanto dentro de la cancha como fuera”, apuntó el argentino de 38.

Como en 2012

La pareja se cuela en su primera final de Maestros de manera inmaculada: sin ceder ningún partido. Un break en el duodécimo juego fue suficiente para cerrar un igualado primer set en el que apenas hubo opciones al resto. El golpe anímico pasó factura a Bopanna y Ebden, que flaquearon en el tercer juego de la segunda manga y cedieron una rotura que acabaría siendo definitiva. Granollers y Zeballos mantuvieron el servicio, no dieron opción alguna a sus rivales y acabaron cerrando el partido con un (7-5, 6-4) que les permite superar por fin la penúltima ronda, ya alcanzada en 2020 y 2021, en un torneo impecable en el que firmaron pleno de victorias en la fase de grupos.

“Al final vienes aquí y sabes que todos los partidos van a ser muy duros, jugamos contra las mejores parejas, esta superficie es rápida en indoor, esperas partidos duros, lo están siendo, porque hoy hemos ganado el primer set, pero con 4-3, si Ebden gana esa volea… igual estamos hablando de otra cosa. Así que al final son momentos, detalles y el que se lleva esos puntos es el que se lleva la victoria”, explica Marcel, que bromea al decir que no recuerda mucho de cuando fue campeón del torneo, junto a Marc López en 2012. “Hace 11 años, o sea que no me acuerdo mucho, pero al final tenemos que seguir igual, está claro que es una final, pero bueno, hemos jugado finales importantes ya y tenemos que estar concentrados en el nivel que estamos dando y en hacer nuestras cosas; y después si lo damos todo, veremos lo que pasa”.

De meditar la retirada a pelear por un título

Granollers, que llegó a valorar la posibilidad de retirarse cuando los resultados no acompañaron a la dupla hispano-argentina en algunos momentos de la pasada temporada e incluso de la presente. “Es verdad que pasamos un momento, en cuanto a resultados, duro. Pero bueno, ahí creo que nos hicimos más fuertes. Fue un momento de hablar más, de pasar más tiempo juntos, de entrenar más tiempo para ver qué podíamos mejorar y aguantar ese momento. Nos fuimos a jugar un Challenger, los dos convencidos de que había que jugar partidos, y mira, aquí tenemos el premio, que hemos aguantado un año en un momento difícil y estamos consiguiendo grandes resultados”.

Sus rivales en la final saldrán del duelo que enfrenta al estadounidense Rajeev Ram y el británico Joe Salisbury con el mexicano Santiago González y el francés Edouard Roger-Vasselin, a quienes Granollers y Zeballos ya derrotaron el pasado domingo por 2-6, 6-3 y 10-7. Llegarán a la gran cita habiendo cedido un único set en el primer duelo y con la posibilidad de optar ya no solo al gran bote económico que reparte la ATP, sino al número uno como pareja.