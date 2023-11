La petición ‘in extremis’ y por “cero euros” que Antena 3 hizo a un artista para replicar la canción con la que Rosalía abrió los Grammy 2023: “Tienen los coj... de Mahoma”

Rosalia durante su presentación en la 24a entrega anual del Latin Grammy en Sevilla, España, el jueves 16 de noviembre de 2023. (Foto José Bretón/Invision/AP)

La 24ª edición de los Latin Grammy ha dejado en el recuerdo numerosos momentos destacados de una noche, para muchos, inolvidable. Uno de los tantos instantes destacados ha sido la actuación de Rosalía, quien se encargó de abrir por todo lo alto la gala, que, por primera vez, se llevaba a cabo en España.

El escenario del Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (FIBES) acogió la poderosa personalidad y la potente voz de la catalana, quien reinterpretó la mítica canción Se nos rompió el amor de Rocío Jurado. Un homenaje que la intérprete de Bizcochito hizo a la reina de la copla y que Antena 3 no ha querido pasar por alto.

Te puede interesar: Las mujeres triunfan en los Latin Grammy 2023: Shakira, Karol G y Natalia Lafourcade se llevan los premios principales de la noche

Tan solo unas horas después del espectacular acontecimiento, Atresmedia ha contactado con Mario Jefferson, un popular artista conocido en redes sociales por su capacidad para imitar la voz de cualquier cantante. La idea del grupo era acoger en su plató uno de los momentos más señalados de la gala, no solo por su veneración a Jurado, sino porque son varios los que aseguran que se trataba de una indirecta a la expareja de la cantante catalana, Rauw Alejandro, quien también estuvo presente en el evento.

Rosalía y Rauw Alejandro se han visto las caras tras su mediática ruptura en la entrega de los Latin Grammy en Sevilla (Europa Press)

Desde hace unos meses, Jefferson ha logrado acaparar todos los focos gracias a sus versiones de conocidas voces del panorama musical como Shakira, Amaral, Amaia Montero o, incluso, Rosalía. En sus perfiles de redes sociales, el artista acumula millones de visitas y son muchos los que destacan su capacidad para reinterpretar las canciones de numerosos cantantes.

“Cero euros”

Dada su popularidad, Antena 3 decidió contratar sus servicios, eso sí, sin tener en cuenta que cada profesión exige cierta preparación. La mañana de este viernes 17 de noviembre, horas después del fin de la gala, una redactora de Espejo Público se puso en contacto con Jefferson para que este pudiera acudir in extremis al plató de Atresmedia a realizar una reinterpretación de la canción con la que Rosalía debutó en los Grammy 2023.

“Buenos días, Mario. Perdóname las horas. Soy redactora de Espejo Público de Antena 3. Estamos buscando a alguien que viniera hoy a plató a cantar la canción Se nos rompió el amor de Rocío Jurado, que la cantó anoche Rosalía en los Grammy”, se puede leer en la captura de pantalla que Jefferson ha posteado en su cuenta de Twitter, ahora X.

Conversación que Mario Jefferson tuvo con una redactora de 'Espejo Público' (X, antes Twitter)

Como cualquier otra profesión, Mario Jefferson necesita preparación para calentar su voz, ensayar las letras de las canciones para, en definitiva, lograr una buena imitación. Tres aspectos que no dudó en destacar en la conversación que mantuvo con la trabajadora de Atresmedia. “Como comprenderás, con tan poco tiempo de ensayo es imposible. Tampoco me has comentado nada sobre el fee— paga por el servicio—.”, ha respondido el artista.

“Toda la razón, precipitadísimo. Es una locura que se le acaba de ocurrir al director. Además, me dice producción que ‘cero euros’, que ‘promoción’, así que entiendo perfectamente”, ha sido la respuesta de la redactora de Espejo Público. “Pues dile a tu director que esto no es como pedir un Glovo. Hay más trabajo detrás. Un besazo”, ha sido la contestación que le ha esperado Jefferson.

Te puede interesar: Empleados de Antena 3 confiesan que han mantenido relaciones sexuales en los aseos de la cadena

Una petición que no gustó nada al cantante, tal y como dejó entrever en los comentarios con los que adjuntó la imagen. “Tienen los cojones de Mahoma. Si eso ahora voy a por el pan y le digo al señor que es promoción y que 200 gramos de chóped. Hay que joderse”, ha zanjado.