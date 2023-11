Hungría y Eslovenia se unen a las nueve selecciones ya clasificadas para la Eurocopa 2024

La selección española de fútbol goleó (1-3) a la de Chipre este jueves en la penúltima jornada de la fase de clasificación para la Eurocopa 2024. (RFEF)

La tarde del jueves acogió los primeros encuentros pertenecientes a la última jornada de la fase clasificatoria para la Eurocopa 2024. El 14 de julio del siguiente año el Olympiastadion acogerá la final de esta competición. La selección alemana, como anfitriona, tenía una plaza asegurada para representar a su país. El resto de las 20 plazas se han ido disputando en esta fase de clasificación (aun sin concluir), y tres más, en los play offs que se jugarán en marzo.

A falta de dos días (viernes y martes) de que finalicen los partidos clasificatorios son varias las selecciones que han conseguido clasificarse. Las dos últimas, Hungría y Eslovenia, lo hicieron en el último partido celebrado el jueves. Los húngaros clasificaron gracias a un gol en propia de Bulgaria que supuso un 2-2 en Sofía, cuando el partido parecía que se les estaba escapando, pues el gol del empate llegó en el añadido (90′+7′), Esta sería su quinta participación en la competición, consiguiendo una tercera plaza en la edición de 1964 (la mejor posición en su historia). Por su parte, los eslovenos aseguraron la segunda plaza del grupo J, que encabeza Portugal, una de las favoritas a ser cabeza de serie. El triunfo por 4-2 frente a Islandia, permitió su clasificación por segunda vez consecutiva.

España, Alemania (como anfitriona), Portugal, Inglaterra, Francia, Escocia, Turquía, Bélgica y Austria eran las nueve selecciones que afrontaban esta última jornada con la clasificación asegurada. Diez de las plazas que quedan por completarse lo harán a lo largo de esta última jornada de la fase de clasificación. Las tres restantes se ganarán a través de los playoffs, con caminos creados mediante las posiciones finales de la edición 2022 de la UEFA Nations League.

De todas las clasificas hasta el momento, la selección española es la que más títulos defiende en esta competición. La Roja ha ganado tres de ellos (1964, 2008 y 2012). En su persecución, se encuentra Alemania, Francia, Portugal y Rusia (antigua Unión Soviética) que han logrado alzarse como campeones en dos ocasiones. Sin embargo, estas selecciones no son las únicas veteranas en la Euro, pues Dinamarca se proclamó campeona en 1992. Además, su victoria se considera una de las mayores sorpresas en el torneo, puesto que el equipo no se clasificó originalmente, pero fueron invitados a participar tras la ausencia de Yugoslavia por la guerra civil del país. Los daneses aprovecharon la oportunidad y lograron ganar el torneo, derrotando a Alemania en la final por 2-0.

¿Por qué España necesita ser primera de su grupo de clasificación?

Es un hecho. España certificó su clasificación en su partido el pasado octubre ante Noruega, pues no se ha dejado ningún punto, excepto la derrota en marzo ante Escocia. El jueves se impuso a Chipre por 1-3. Sin embargo, los de Luis de la Fuente todavía tienen un deber pendiente: clasificar como primeras de grupo. En estos momentos, se encuentra liderando el grupo A con 18 puntos, frente a los 16 de los escoceses, también clasificados. La posición con la que se clasifica (primera o segunda) definirá el bombo en el que estará la selección en el sorteo del próximo diciembre.

En el caso de que España concluya líder del Grupo A clasificatorio, lo tendrá todo de cara para ser cabeza de serie a la hora de sortearse la Eurocopa. Y, por tanto, estar en el bombo 1. Si España gana el próximo partido contra Georgia, certificará la primera posición. En caso de empate, y si los escoceses se impusieran a Noruega, se daría un idéntico botín. En este caso, se recurriría primero a los enfrentamientos entre ambos y después a la diferencia general de goles. Si los españoles perdiesen, dependería del resultado de Escocia para asegurar la primera plaza.

Eso sí, todavía no se puede descartar que los hombres de Luis de la Fuente no consigan quedarse entre las cinco mejores primeras de grupo. En el caso de no lograrlo, se caería a un bombo 2 en el que, no obstante, habría acompañantes de relumbrón: en él podrían encontrarse Dinamarca, Italia, Países Bajos, Croacia…

Portugal, Francia, Bélgica, Turquía (un partido más), España e Inglaterra están, por ahora, en la pelea para acceder, junto a los anfitriones alemanes, al bombo 1. El sorteo de la Eurocopa 2024 tendrá lugar el próximo sábado 2 de diciembre desde las 18:00 horas y servirá para determinar la fase de grupos de la competición.