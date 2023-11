El significado del pin que lleva Yolanda Díaz en el debate de investidura

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, durante el primer día del debate de investidura (EFE/ Kiko Huesca)

Este miércoles 15 de noviembre ha dado comienzo la primera sesión de la ansiada investidura. Después de meses, donde el PSOE no ha dejado de buscar apoyos para poder revalidar el cargo una legislatura más, con pactos, acuerdos y una ley de amnistía que no ha dejado a la oposición indiferente. La normativa ha provocado la convocatoria de manifestaciones consecutivas en Ferraz, algunas de llevar con heridos y varios detenidos. Sin embargo, esto no ha impedido que la investidura eche a andar. Pedro Sánchez es el candidato a la presidencia, quien ha reafirmado su compromiso de cumplir el acuerdo pacto con Junts.

El debate ha estado marcado por el tono de crispación que han puesto tanto desde la bancada popular como desde la de Vox. Por un lado, Feijoo ha tachado a Sánchez de “fraude” y le ha acusado de “corrupción”. Por el otro, Abascal, quien mencionó al líder nazi para atacar al candidato a presidente: “Hitler también llegó al poder con unas elecciones.

Con la dictadura de los votos han llegado al poder muchos de los criminales de la historia”. Nadie dentro del hemiciclo ni fuera de él ha perdido un segundo de los ocurría. Todos los focos estaban puestos en los líderes de los principales partidos políticos. Sin embargo, Yolanda Díaz también a acaparado la atención de las cámaras y no precisamente por sus palabras.

La vicepresidenta y ministra de Trabajo ha acudido a la primera sesión de investidura en la Cámara Baja con un vaquero y una americana blanca. Sin embargo, todos han puesto su mirada en un pin redondo, de tono entre rosado y rojizo que llevaba puesto en la solapa. Este pequeño objeto no ha pasado indiferente, en especial, para los usuarios de redes sociales, y con más motivos si cabe, tras darse cuenta de que todos los miembros de Sumar llevaban el mismo pin. Por suerte, la propia formación de Yolanda Díaz ha sido la que ha revelado el misterio y ha explicado el motivo del pin.

Las diputadas y diputados de Sumar llevan hoy el símbolo de la sandía en solidaridad con el pueblo palestino.



Esta investidura también va de poner fin a la barbarie.#Palestina🍉🇵🇸 pic.twitter.com/hekNRpMRwv — Sumar (@sumar) November 15, 2023

El pueblo palestina y la investidura

A través de su cuenta de X, antes conocido como Twitter; han explicado que se trata de una sandía, lo que portada la vicepresidenta del Gobierno en funciones en la solapa. Un elemento que representa su apoyo al pueblo palestino por la guerra contra Israel en la que llevan inmersos meses. El motivo de elegir esta fruta es porque tiene los mismos colores que la bandera de Palestina. Y es que, desde que comenzó este conflicto, todos los políticos de Sumar, entre los que se incluye Yolanda Díaz, han mostrado su apoyo a este país.

Lander Martínez, diputado de Sumar, ha explicado a través de sus redes sociales esta misma cuestión: “Hemos querido que el pueblo palestino estuviera presente en la Investidura y por eso llevamos la sandía que representa los colores de la bandera palestina. No podemos permitir que continúe la matanza de inocentes. ¡Alto el fuego YA!”.