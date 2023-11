Simeone sobre el Atlético: “A la gente no le vale con quedar tercero, quiere ganar”

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone (REUTERS / Isabel Infantes)

Hace unos días, el Atlético de Madrid confirmaba la noticia que muchos aficionados estaban esperando: el Cholo Simeone renueva con el club. Y lo hace, nada más y nada menos, que por tres temporadas más, es decir, tendrá contrato hasta el año 2027. Tras ello, el argentino ha concedido una entrevista en Cadena Ser, donde ha hablado del futuro del equipo rojiblanco, de los retos que les esperan, del papel de Miguel Ángel Gil, de Antoine Griezmann y Joao Félix o sobre su estilo de juego. Así como el arbitraje en España o un hipotético futuro fuera del Atlético.

Uno de los primeros puntos que ha tocado nada más comenzar la entrevista, ha sido la renovación, sobre la que ha asegurado que ha sido importante y distinta a las demás. “Son varios años en el club y siento la energía de seguir buscando más. Hay un proyecto que necesitamos seguir construyendo y está ligado a Miguel y a Enrique”. Aunque también ha recordado cuál ha sido su momento más complicado como entrenador del Atlético: “Hace un año, en noviembre del año pasado, el equipo no respondía, no encontrábamos nosotros los caminos para que lo hiciese como había hecho siempre. Y ahí te paras y dices ‘esto no me ha pasado nunca’ e igual es porque llevo aquí muchos años”. A lo que añade que había dos maneras de afrontarlo: apretar el acelerador o no. Ellos optaron por la primera y les funcionó.

Respecto a la importancia de Miguel Ángel Gil en su renovación, afirma que perder las dos finales no fue fácil para él. En ese momento, que el CEO rojiblanco fuese a Buenos Aires a verle fue determinante para que renovara con el Atlético de Madrid. “Si no lo hubiese hecho, probablemente yo no estaría aquí. Yo vivo mucho de los detalles, muchas veces los detalles son más importantes que un montón de cosas”, relata. Además, sobre si le obsesiona ganar la Champions, asegura que no, pero sí “una ilusión que todos tenemos”.

El entrenador argentino también ha hablado sobre los objetivos del equipo rojiblanco y ha asegurado que deben ir un paso más allá: “A la gente no le alcanza con ser terceros. Al club le hace crecer, nos hace posicionarnos para estar cerca de poder hacerlo, pero tenemos que llegar. La gente quiere ganar. La exigencia del hincha no es la misma”. A lo que ha añadido: “Eso nos viene bien porque nos va a exigir, pero hay que ser consciente de las dificultades que tenemos. Competimos con Madrid y Barcelona. Hay que elevar el listón, pero cuidado, vienen creciendo equipos que vienen por detrás: el Girona, la Real Sociedad, el Athletic de Bilbao...”

Antoine Griezmann y su futuro en el Atlético de Madrid

“Es extraordinario. Tiene algo especial”, afirma Simeone, quien añade que su vuelta al club fue “muy importante”. “Le costó, tuvo un año al volver del Barcelona que le costó, pero tiene un lugar privilegiado en el fútbol”, explica. “Sabía que se equivocó, pidió perdón y lo demostró donde a los hinchas de verdad les importa”, asegura. Además, considera que para que el delantero francés gane un Balón de Oro tiene que ganar algo importante. Respecto a su futuro en el equipo colchonero, el argentino ha manifestado: “De a poco irá ocupando otros lugares en el campo porque está capacitado para hacerlo cuando empiece a no tener la energía que tiene hoy”.

Sobre Morata afirma que tiene “una virtud tremenda y hay que exigirle porque él quiere mejorar”. A lo que añade: “Está en un proceso de más madurez, también como persona. Está más fuerte. Es capitán de la Selección. Es líder y lo siente y eso hay que acompañarlo. Es uno de los mejores 9 de Europa por números y por rendimiento. Es uno de los mejores 9 de Europa por números y por rendimiento”.

Los jugadores del Atlético de Madrid (EFE / Zipi Aragon)

El estilo de juego del Atlético

“Estamos jugando más bonito porque estamos creciendo. Del mundial para esta parte estamos creciendo”, afirma el técnico. Aunque asegura que tiene problemas a la hora a la hora de conformar el once inicial. “Tenemos muchas alternativas en el medio. Atrás igual... Tenemos que ver cómo equilibrar a este equipo porque tenemos armas”. Respecto al estilo de juego que le gusta: “A mí me gusta jugar bien. Toda la vida me ha gustado jugar bien”, aunque asegura que lo que más le gusta es defender bien.

Aunque el estilo de juego de Simeone ha levantado ciertas críticas, a lo que responde: “Cuando uno encuentra una manera de jugar en la que los futbolistas se sienten bien, hay que mantenerlo”.

Los arbitrajes en España y el ‘caso Negreira’

“Es muy complicado. A mí en los entrenamientos me lo protestan todo. Creo que el VAR ayuda siempre y cuando se pueda manejar cada vez mejor. Antes el línea no pitaba un fuera de juego y no pasaba nada. Ahora te llaman”. Y añade: “Para mí todo lo que sea tener diálogo con los árbitros siempre es mejor, y también nosotros tenemos que respetarlos. Si es un combate con el árbitro... él siempre está solo”. En cuanto al ‘caso Negreira’, ha afirmado: “Todo lo que no termina de quedar claro para todos, deja margen de sospecha. Sería bueno que todo quede claro”.