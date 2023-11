Cuánto dinero gana el campeón de las ATP Finals 2023 de Turín

El serbio Novak Djokovic recibe el premio del número uno del año durante la celebración de las ATP Finals 2023. (Marco Alpozzi/LaPresse via ZUMA / DPA)

Las ATP Finals reúne a los ocho jugadores más en forma del circuito masculino al término del año. Se disputa sobre pista dura bajo techo como colofón a la temporada. Los ocho participantes se dividen en dos grupos de cuatro jugadores. En esta primera fase de grupos juegan todos contra todos, y los dos mejores pasan a las semifinales, en las que lucharán por un puesto para la final.

Esta edición, que se celebra en Turín, reúne en el grupo verde a Novak Djokovic, Holger Rune, Jannik Sinner y Stefanos Tsitsipas. En el grupo rojo, están Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Daniil Medvedev y Andrey Rublev. Los primeros partidos ya se han disputado, para el primer grupo Djokovic y Sinner salieron victoriosos, frente a Zverev y Medvedev del grupo rival.

Te puede interesar: Vinicius regala una camiseta a la niña del Santiago Bernabéu a la que se la quitó otro aficionado: “Nos vemos pronto para que podamos hacernos una foto con ella”

Con la victoria del pasado domingo del serbio, certificaba así su número uno a final de temporada, por octava vez consecutiva, la última en 2021. Este año su temporada ha sido un recital para todos los seguidores del tenis. Ha conseguido levantar tres de cuatro Grand Slam, dos Masters 1.000 y solo cinco derrotas en su casillero. Alcaraz, que no atraviesa su mejor momento y que vio como la recuperación del número uno cada vez se volvía más difícil, quiso felicitar al serbio: “Se lo merece seguro. Ha ganado tres Grand Slams y llegó a la final del cuarto. Ganó dos o tres Masters 1000. Merece acabar el año como número uno. Solo ha perdido cinco partidos. Es increíble”. El español perdió en semifinales de Pekín, en octavos de final de Shanghái y en segunda ronda de París. En su primera vez en las ATP Finals, tampoco le fue como esperaba, cediendo ante Zverev en un partido que duró dos horas y media. El próximo miércoles volverá a tener la oportunidad ante Rublev, quien perdio con Medvedev.

¿A qué cantidad ascienden los premios en esta competición?

Los premios son de diferente calado y varían mucho en función de qué haya conseguido el tenista. Ahora bien, por jugar un partido esto les reporta a los tenistas 162.750 dólares (152.000 euros), dos partidos, 244.125 $ (228.000 €) y tres partidos, 325.500 $ (304.000 €). Sin embargo, los que juegan no son los únicos beneficiados de estos premios, sino que, las ATP Finals cuentan con dos jugadores de reserva, además de los ocho primeros clasificados. Esto se debe a que en caso de lesión, tiene que haber alguien que lo sustituya. Esto fue lo que casi llega a pasar con el susto del griego, que se retiró cojeando del entrenamiento con Alcaraz. En su lugar, hubiese estado Hurkacz. Solo por estar disponibles embolsan 152.000 $ (142.000 €).

Así, los dos tenistas que consigan vencer en las semifinales se llevarán 1.105.000 $ (1.030.000 €), mientras que el vencedor del torneo se llevará 2.201.000 $ (2.050.000 €). No obstante, los premios no acaban aquí y es que podría decirse que existe un plus a este gran premio. Si el ganador de las ATP Finals lo hace sin perder ningún encuentro, es decir, sale invicto de la competición, se llevaría 4.801.500 $ (4.480.000 €).