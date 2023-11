Xavi culpa a la prensa del mal juego del Barça: “No jugamos tan bien por las críticas”

Soccer Football - LaLiga - Real Sociedad v FC Barcelona - Reale Arena, San Sebastian, Spain - November 4, 2023 FC Barcelona coach Xavi before the match REUTERS/Vincent West

Xavi Hernández es un entrenador que no tiene pelos en la lengua, dice lo que piensa y siente en cada comparecencia, aunque sus declaraciones puedan levantar críticas. Para el recuerdo quedan sus explicaciones tras los partidos en los que su equipo no ha mostrado la mejor versión. Al sol de Getafe y la altura del césped, se une ahora un tercer intangible personificado en los medios de comunicación. “Sin duda creo que lo que diga la prensa afecta al juego del equipo. Se generan situaciones y escenarios que, para mí, no son reales. Me pasó como futbolista y le pasa a mis futbolistas. Creo que les afecta demasiado lo que se dice en el entorno”, explica tras la sufrida victoria (2-1) de su equipo ante el Alavés.

“A mí no me afecta lo que dice el entorno porque yo no tengo que hacer prácticamente nada. Yo no juego. Tranquilidad. Les he dicho que estén tranquilos. Que a mí me dijeron que era el cáncer del Barça y estoy aquí de entrenador. Tranquilidad y calma. Sobre todo le afecta a los más jóvenes. Ves a Iñigo, a Lewandowski, a Cancelo, a Gündogan y no les afecta. Pero hay mucha gente joven y hay que protegerles. La sensación, cuando ves las caras de los jugadores, es que están así. Tranquilidad. Yo llevo cuatro días sin mirar nada y estoy tranquilísimo. Pero claro, no creo que todos estén igual que yo. Estos jugadores merecen un crédito. Estamos mal, pero sacamos un partido que se puso feo. Valoro la personalidad, estuvimos bien 30 minutos, este es el camino”, asegura.

Te puede interesar: Samu Omorodion congela al Barça y adelanta al Alavés a los 18 segundos con un gol histórico en LaLiga

“Hemos mejorado un pelín”

“Puede ser no, será un punto de inflexión, porque hoy ha sido un ejemplo de lo que no hay que hacer en un campo”, respondía Xavi tras ganar sobre la bocina a la Real Sociedad gracias al tanto de Araujo. Montjuic aguardaba expectante para asistir a lo que se auguraba el resurgir de su equipo tras la caída europea ante el Shakhtar, pero la intentona se quedó en otro partido que iniciaron a remolque y finalizaron pidiendo la hora. “Estaba convencido de que mejoraríamos. Y la mejoría ha sido muy poca. Hay que exigir mucho más”.

Segundo 20. Primera jugada del partido y el Alavés se adelanta.



👀 Xavi no se lo cree. #LaCasadelFútbol #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/SXeDviBuPV — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 12, 2023

“Estoy convencido de que iremos para arriba. Hemos sacado partidos sin estar bien. Eso indica que tenemos carácter, mentalidad ganadora. La primera media hora de la segunda parte es buena. Hay vídeo , hay pizarra. Lo principal es que estamos regalando muchas cosas. Goles que el año pasado no hacíamos. Y por eso tenemos menos puntos que el año pasado”.

“No he escuchado pitos”

Los aplausos de Montjuic en la previa del partido se tornaron en tímidos silbidos tras el arranque de su equipo marcado por un gol de Omorodion y sus dos ocasiones para ampliar el marcado. “No he escuchado pitidos, sinceramente. El escenario era feo, difícil. He intentado buscar soluciones. Creo que es fundamental ganar la segunda pelota. Nos ha salido todo al revés. Hemos tenido que remar mucho para sacar adelante un partido que es muy importante. Sinceramente, yo nunca lo veo negro. Hemos cambiado a Ronald por Jules. Intento buscar soluciones para que disfruten, pero ahora mismo se hace difícil. Yo quiero que ellos disfruten en el campo. Espero que el parón nos venga bien. El año pasado estábamos muchísimo peor que este”.

Sobre el primer gol, que llegó a los 20 segundos, Xavi apuntó que el equipo “hizo esa acción en largo para evitar pérdidas, pero la segunda jugada salió mal. Y lo sabíamos. Ese gol generó inestabilidad, no podemos concederlo, es inaceptable. Estamos regalando muchos goles y eso pasa factura”. No fue la única ocasión del Alavés. El Barça sufrió por el centro de la defensa con Koundé, quien tuvo que cambiar su posición con Araujo. “Es el mejor en el mano a mano. Lo pusimos contra Vinicius y lo cambiamos porque estábamos sufriendo con Samu. Hicimos cambios y dieron sus frutos. Tuvimos personalidad, el partido se puso feo”. Pero apareció el salvador Lewandowski: “Trabaja mucho, él siempre está”, zanjó.