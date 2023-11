Más Madrid presenta un plan a Ayuso para ayudar a los profesionales de la danza y el circo a reincorporarse al mercado laboral tras poner fin a sus carreras

Imagen de archivo de un espectáculo de danza. (REUTERS/Suzanne Plunkett/File Photo)

Tras el anuncio de que los auxiliares de danza en los colegios de la Comunidad de Madrid no tendrán salario y no serán considerados trabajadores, desde Más Madrid han lanzado una proposición no de ley para desarrollar un programa piloto llamado “Transición Profesional para el sector de la danza y las artes circenses” que será parte del debate de la comisión de cultura el próximo 15 de noviembre. La propuesta pretende diseñar un programa de acompañamiento y políticas de empleo para que estos profesionales, cuando deja la profesión a una edad temprana, puedan transicionar a otra profesión.

La precariedad del sector cultural, acostumbrado a la temporalidad y a la falta de oportunidades, es uno de los objetivos a erradicar desde los gobiernos. Para ello, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso anunciaba al comienzo de curso que se pondría en marcha un Plan Integral de Danza que conllevaría la fundación y desarrollo de una compañía que recibiría el nombre de Ballet Español de la Comunidad de Madrid, con sede permanente en los Teatros del Canal y en el Auditorio de San Lorenzo de El Escorial.

Sin embargo, desde Más Madrid consideran estos planes insuficientes, de ahí la aspiración a crear una transición que profesionalice el mundo de la danza. “En países como Alemania, Suiza, o Francia estos programas están totalmente consolidados, en algunos casos desde hace más de cuarenta años, como en Holanda. En estos países, el 80% de los artistas que han participado de estos programas de transición profesional, han encontrado trabajo en el primer año. Es decir, unas tasas de empleabilidad mucho mayores que en otros ámbitos”, asegura Jazmín Beirak, instigadora de la propuesta y diputada en la Asamblea de Madrid.

Las líneas generales de este proyecto, al que ha tenido acceso Infobae, tiene cuatro pilares fundamentales. El primer punto es “impulsar, en cooperación con las entidades profesionales del tejido, planes de asesoramiento profesional y acompañamiento a la transición profesional”; el segundo, “crear Programas de Transición profesional específicos para bailarines dentro de la oferta de Formación para el Empleo”; el tercero, “acreditar las competencias adquiridas para la obtención de un título oficial o equivalente”; y por último, “crear una bolsa de financiación para el apoyo en cursos de formación en nuevas profesiones”.

Plan de Transición Laboral para personal circense y de danza

“La transición profesional no es un fenómeno nuevo, es algo que forma parte de la vida de los profesionales de la danza o del circo desde hace años, la Comunidad de Madrid debería poner sus recursos para hacer programas de acompañamiento y políticas activas de empleo que apoyen esta Transición. Además, en otros ámbitos como en los deportistas de élite existen programas similares. Se trata de tener la danza, el circo y otras disciplinas artísticas en igual consideración”, sostiene Beirak, diputada de Más Madrid.

La complejidad de estas carreras profesionales, alejadas de los cauces habituales, ameritan políticas públicas que ayuden a la inserción tras terminar sus trayectorias artísticas, que normalmente finalizan a temprana edad. Los artistas de la danza y el circo “se caracterizan por su fuerte compromiso vocacional, que suelen comenzar a una edad temprana y tienen una duración limitada, generalmente alrededor de los 35 años”, asegura el partido líder de la oposición en la región. “En este punto crucial, los artistas se ven obligados a considerar un cambio de sector o ajustar su enfoque profesional para asegurar su estabilidad económica y su bienestar a largo plazo”, de ahí a diseñar programas que eviten estas caídas al vacío.

Jazmín Beirak asegura que su propuesta, aun por estudiarse desde el gobierno de Ayuso, recoge muchas reclamaciones del sector: “Esta propuesta recoge el trabajo que se lleva haciendo desde hace tiempo la Asociación de Profesionales de Danza de la Comunidad de Madrid o la Asociación Transit, que ha sido fundamental en la introducción del debate sobre la transición profesional”, declara.