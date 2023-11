Kroos emula a Piqué y organiza su propia ‘Kings League’

Toni Kroos durante el Clásico de Liga ante el Barça (REUTERS).

Toni Kroos da el salto al otro fútbol. Ese que desde hace un año lidera Gerard Piqué, fundador de la Kings League. El futbolista alemán del Real Madrid encara la recta final de su carrera deportiva, ya retirado además de la selección alemana desde hace tiempo, y por eso busca negocios y aficiones al margen de su carrera deportiva. Ha anunciado un proyecto futbolístico junto con el streamer Elias ‘Eligella’ Nerlich para crear la Icon League, que se estrenará en verano de 2024, la versión alemana de la Kings League que tantos éxitos está consiguiendo entre el público juvenil.

El anuncio llegó a través de las redes sociales, lugar idóneo para este tipo de formatos que se dirigen a un público joven y en búsqueda de nuevas formas de entretenimiento. “El fútbol clásico, tal y como lo juego y lo amo, seguirá existiendo, inspirando y apasionando a personas de todo el mundo”, aseguró Toni Kroos dejando claro que otros formatos tienen también cabida, pero reflejando su pasión el tradicional balompié.

No se conoce todavía cómo serán los partidos, el formato de competición ni quiénes participarán en este nuevo evento. De lo poco que se conoce es que la Icon League reunirá en torno a ella a personajes reconocidos del ámbito musical, del mundo del fútbol y también del sector del entretenimiento. La novedosa y curiosa apuesta de Toni Kroos ya tiene un podcast propio donde trata diferentes temas. “Apostamos por un juego más rápido, más variado, más lleno de acción y más lleno de acontecimientos en el que de repente puede haber giros y vueltas imprevistas. Apostamos por un fútbol con más goles y entretenimiento, eso es exactamente lo que vamos a ofrecer”, aseveró el alemán sobre esta nueva Icon League que verá la luz el próximo verano.

El podcast famoso de Kroos

Cada miércoles, Toni Kroos acapara titulares. Y no por su rendimiento, sino por los comentarios que deja en Einfach mal Luppen, el podcast semanal que graba con su hermano Félix y en el que ambos analizan y opinan sobre los asuntos que acaparan la actualidad futbolística. En esta ocasión, el protagonista principal era su nuevo compañero en el centro del campo del Real Madrid, Jude Bellingham. El joven inglés copaba la conversación cuando Toni le lanzó un dardo al ya exmadridista Eden Hazard mientras se discutía sobre el precio –103 millones de euros– que el club ha pagado al Borussia Dortmund por su traspaso.

“También tuvimos a alguien que vino por mucho dinero y más o menos dejó morir su carrera”, valoró Kroos, en una clara referencia al belga. “También se movió mucho dinero y creo que todo el mundo diría en retrospectiva que no fue un buen fichaje”, continuó. No es la primera que el exjugador del Bayern Múnich se refiere a Hazard en términos poco cariñosos. Ya el pasado mes de marzo, en un reportaje que televisión Eleven Belgium emitió sobre Eden, aseguró que no sentía ninguna pena por la situación que el extremo estaba atravesando. “La situación ha sido difícil durante mucho tiempo, pero al final, cada uno es en cierta medida responsable de su propia situación. Por eso creo que la lástima está fuera de lugar. Conozco muy bien a Eden, pero solo compadezco a personas que está en situaciones muy malas y él no es una de ellas”, aseguró Kroos, que fue uno de los participantes.