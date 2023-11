Bajada generalizada de temperaturas en España: el tiempo este martes en tu comunidad autónoma

Una mujer camina por las calles de La Cueta, en León. (EFE/J. Casares)

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes una bajada de temperaturas en casi todo el país, y precipitaciones y vientos muy fuertes del oeste en litorales del Cantábrico y en el norte de Galicia, y de alisios en Canarias, mientras predominarán los cielos nubosos o poco nubosos en el resto de la península.

Un frente afectará al norte peninsular y dejará cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones que afectarán a Galicia, la región Cantábrica y el noroeste de Castilla y León, y posiblemente en otras zonas, con mayor probabilidad en montaña.

Las lluvias serán más intensas en áreas de litoral, donde podrían ir acompañadas de tormentas ocasionales, y se desplazarán de oeste a este, si bien a su paso se abrirán grandes claros.

Un nuevo frente alcanzará el noroeste al final del día, que hará aumentar otra vez la nubosidad y favorecerá el regreso de las precipitaciones.

En el resto de la Península y en Baleares predominarán los cielos poco nubosos, salvo en el tercio sureste y el extremo nordeste donde se darán intervalos nubosos por la tarde, y quedará cielo nuboso en la mitad noroeste, con alguna posible precipitación dispersa en áreas de montaña, que tampoco se descarta en el nordeste de Cataluña.

En Canarias los restos de un frente dejarán cielos nubosos con precipitaciones débiles en el norte de las islas de mayor relieve e intervalos nubosos en el resto.

Serán probables las brumas o nieblas matinales en áreas de montaña de la mitad norte, con menor probabilidad en la mitad sur y litorales del nordeste.

La cota de nieve estará entre los 1.200 y los 1.500 metros en montañas del extremo norte peninsular, con posibles acumulaciones superiores a 5 cm en la Cantábrica occidental con baja probabilidad y en 1.400-1.600 metros en el sistema Central e Ibérica oriental.

Las temperaturas mínimas tenderán a descender, más acusadamente en la mitad sureste peninsular, y a excepción del noroeste; las máximas sufrirán sólo algunos descensos en el tercio nordeste y Levante.

Se esperan heladas en los principales sistemas montañosos, fuertes en Pirineos, y sin descartarse en zonas de ambas mesetas.

El viento soplará de componente oeste en la Península y Baleares, será flojo en general salvo en la Ibérica y áreas de litoral donde será más intenso, con rachas muy fuertes en el Cantábrico. En Canarias, alisios fuertes con rachas muy fuertes.

Intenso oleaje en la playa de Tapia de Casariego. (EFE/Paco Paredes)

Pronóstico por comunidades autónomas

-Galicia: Nuboso o cubierto. Brumas dispersas y alguna niebla matinal en zonas altas del interior sur. Lluvias débiles y chubascos, que serán más intensos a primeras horas cuando pueden ir con tormentas ocasionales sobre todo en el litoral y que remiten por la tarde. Cota de nieve a 1400-1600 metros bajando a 1.200-1.400. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero aumento y máximas en ascenso ligero. Heladas débiles dispersas en cumbres del sureste. Vientos flojos a moderados de componente oeste con intervalos fuertes en la costa norte por la mañana y al final del día.

-Asturias: Nuboso o cubierto abriéndose algún claro en horas centrales. No se descartan brumas y nieblas dispersas en zonas altas de la Cordillera al principio y final del día. Lluvias débiles y chubascos ocasionales más intensos y frecuentes en el litoral donde pueden ir con tormentas por la mañana. Cota de nieve en ascenso de 1.000-1.200 metros a 1500 en la Cordillera. Temperaturas con cambios ligeros. Heladas débiles dispersas en cotas altas de la Cordillera. Vientos flojos a moderados de oeste y suroeste, con intervalos fuertes y alguna racha muy fuerte en el litoral, que girarán a suroeste y sur al final que disminuirá de intensidad.

-Cantabria: Nuboso o cubierto abriéndose temporalmente algún claro en horas centrales. Brumas y nieblas matinales dispersas en zonas altas del interior. Precipitaciones, débiles y dispersas en el interior y más probables, intensas y frecuentes en el litoral, donde pueden ir acompañadas de tormenta. Cota de nieve a 1.000-1.200 metros que subirá hasta unos 1.500 metros. Temperaturas sin cambios o en descenso en general ligero. Heladas débiles dispersas en zonas altas del suroeste. Vientos flojos de sur y suroeste con intervalos moderados en el tercio sur que arreciarán a mediodía a moderados de componente oeste, con intervalos fuertes y alguna racha muy fuerte en el litoral, que amainará de nuevo al final flojos de sur y suroeste.

-País Vasco: Poco nuboso que aumentará de madrugada a nuboso y con predominio de las nubes altas al final. Precipitaciones, débiles y dispersas en el interior y más probables, intensas y frecuentes en el litoral por la tarde cuando cesan en la mitad sur. Temperaturas sin cambios o en descenso en general ligero. Vientos flojos a moderados de componente oeste, con intervalos fuertes en zonas expuestas del litoral, que amainarán al final a flojos y girarán a componente sur en el interior.

-Castilla y León: Nuboso, con precipitaciones débiles dispersas, más generalizadas en zonas de montaña, sobre todo en el extremo noroeste. Cota de la nieve 1200 a 1600 metros. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios y máximas sin cambios. Heladas débiles, preferentemente en zonas de montaña. Vientos del oeste o suroeste flojos, más intensos en el norte y este.

-Navarra: Poco nuboso que aumentará a nuboso con predominio de las nubes altas en el centro y sur al final. Probabilidad de brumas y nieblas dispersas en zonas altas de la mitad norte al principio. No se descarta alguna precipitación débil y dispersa, más probable en el tercio occidental. Cota de nieve en torno a 1.000-1.200 metros que subirá a unos 1500. Temperaturas en descenso. Heladas débiles y dispersas en el Pirineo y en las Sierras occidentales. Viento flojo variable.

-La Rioja: Intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles dispersas, más probables y generalizadas en la sierra, que podrán ser de nieve por encima de 1200 a 1.500 metros. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios o en ligero descenso. Heladas débiles, preferentemente en zonas de montaña. Vientos del oeste o suroeste flojos, más intensos por la tarde.

-Aragón: Cielo poco nuboso o despejado, que aumentará a cielo nuboso en el Pirineo la segunda mitad del día y con intervalos nubosos en el resto en las horas centrales. Posibles precipitaciones débiles y dispersas en el Pirineo y en el Sistema Ibérico por la tarde, con cota de nieve en el Pirineo en torno a 1200-1400 metros. Temperaturas mínimas en descenso, con heladas en el Sistema Ibérico y el Pirineo; máximas en ligero descenso en la mitad norte y sin cambios en el resto. Viento flojo del oeste, con aumentos ocasionales de intensidad en el Sistema Ibérico occidental en las horas centrales.

-Cataluña: Predominio de cielo poco nuboso, con intervalos nubosos en el cuadrante nordeste la primera mitad del día, sin descartar chubascos dispersos y ocasionales que podrían ser localmente fuertes; en la vertiente norte del Pirineo por la tarde, aumento de la nubosidad y posibles precipitaciones débiles, con cota de nieve en torno a 1.300-1.500 metros. Temperaturas mínimas en descenso, con heladas en el Pirineo, y máximas en ligero descenso o sin cambios. Viento de componente oeste, reforzado en el litoral y flojo en el resto, con intervalos de nordeste moderado en el Ampurdán a primeras horas.

-Extremadura: Intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles dispersas en zonas de montaña del norte y este, que podrán ser de nieve por encima de 1400 a 1600 metros. Probabilidad de brumas y nieblas matinales dispersas. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios. Heladas débiles en Gredos. Vientos del oeste o noroeste o variables, flojos.

-Comunidad de Madrid: Poco nuboso de madrugada que aumentará a intervalos nubosos desde por la mañana. No se descartan lluvias débiles y chubascos dispersos, más probables en la Sierra y que no alcanzarán al sureste de la Comunidad. Cota de nieve entre 1.400 y 1.600 metros. No se descartan brumas y nieblas en zonas altas de la Sierra y en puntos del sur de la Comunidad. Temperaturas mínimas en descenso; máximas sin cambios o en ligero descenso. Heladas débiles en la Sierra. Viento flojo variable con predominio de la componente oeste en las horas centrales del día.

-Castilla-La Mancha: Poco nuboso o despejado que aumentará durante la mañana a intervalos nubosos de nubes medias, bajas y también de nubes altas por el oeste al final del día. Probables brumas y bancos de niebla matinales. No se descartan lluvias débiles y dispersas en Guadalajara y norte de Cuenca a partir del mediodía que tenderán a remitir por la tarde. Cota de nieve entre 1.400 y 1.600 metros. Temperaturas mínimas en descenso; máximas con pocos cambios, con predominio de los descensos. Heladas débiles en zonas de montaña del nordeste y en cumbres del sur de Albacete. Viento flojo variable con predominio de la componente oeste durante las horas centrales del día.

-Comunidad Valenciana: Cielo poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos por la tarde en el tercio norte. Temperaturas mínimas en descenso generalizado, con posibles heladas débiles en puntos del interior norte; máximas en ligero descenso en el litoral y sin cambios en el resto. Viento flojo de componente oeste, con intervalos de intensidad moderada en el litoral sur y central.

-Región de Murcia: Cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas en descenso; máximas sin cambios. Vientos flojos de noroeste, que girará a suroeste en el litoral a partir de mediodía.

-Baleraes: Predominio de cielo poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas, en Pitiusas no se descarta alguna precipitación aislada y ocasional hasta la mañana. Temperaturas en ligero a moderado descenso. Viento en general flojo de componente norte que tenderán por la tarde a componente oeste.

-Andalucía: Cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes medias y altas durante la tarde en la vertiente atlántica. Temperaturas mínimas en descenso; máximas sin cambios. Vientos flojos variables.

-Canarias: Nuboso en el norte de las islas más montañosas, con probabilidad de lluvia débil y ocasional durante la primera mitad del día. Intervalos nubosos en el resto, que tenderán por la tarde a cielos poco nubosos en las islas más orientales y en el suroeste del resto de islas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros descensos en las vertientes suroeste de las islas de más relieve. Viento del nordeste moderado a fuerte, más intenso en las vertientes noroeste y sureste de las islas montañosas, medianías expuestas e interior de Lanzarote. En cumbres de Gran Canaria y en la zona de El Paso en La Palma, probabilidad de rachas muy fuertes durante la segunda mitad del día, sin descartar rachas ocasionales en vertientes noroeste y sureste del resto de islas montañosas.