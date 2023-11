Gustavo González confiesa los motivos por los que renunció a trabajar con María Teresa Campos

Gustavo Guillermo y María Teresa Campos en una imagen de archivo. (Europa Press)

Tras decir adiós a Gran Hermano VIP, de donde fue expulsado disciplinariamente tras un enfrentamiento con Álex Caniggia, Gustavo Guillermo se ha sentado en el plató del reality de Telecinco para hablar sobre su paso por la casa de Guadalix de la Sierra. El que fuera chófer de María Teresa Campos ya ha podido ver todo lo que han dicho sobre él Terelu Campos y Carmen Borrego y, como consecuencia, ha podido contar cómo se siente al respecto.

Pero primero contó cómo ha sido su paso por GH VIP, confesando que vivió momentos muy complicados al estar tan reciente la muerte de María Teresa Campos. “Ha sido muy duro, era muy reciente y cuando me despertaba por las mañanas siempre me acordaba de ella y me sentía incluso un poco culpable. Creo que estaría orgullosa, siempre me dijo que si tenía una oportunidad tirase para adelante y eso es lo que he hecho”, ha afirmado.

Gustavo Guillermo en 'GH VIP: El Debate'. (Mediaset)

Sobre las hijas de María Teresa, ha desvelado que llegó un momento en el que dejó de sentirse querido por ellas, cuando se le acusó de haber vendido intimidades de la familia: “No me sentí querido en el momento en el que se me atacó cuando se me acusó, yo sentí que necesitaba más cariño de ellas, pero después lo aclaramos todo. Yo las considero como unas hermanas. No entendí cómo a veces defendían a otras personas”.

También ha querido aprovechar para responder a Alejandra Rubio, que afirmó en una de sus intervenciones que Gustavo no formaba parte de la familia, sino que solo era un trabajador de su abuela. “Mi relación con Teresa iba más allá de un contrato. Éramos madre e hijo, yo a ellas las considero unas hermanas”, ha recalcado este por su parte, dejando claro lo importante que era la veterana periodista en su vida.

Su renuncia

La intervención de Gustavo no ha terminado ahí. También ha hablado sobre el motivo por el que decidió presentar su renuncia como trabajador de María Teresa Campos a solo unos días de su muerte, a finales de agosto.

“Presenté la renuncia porque consideraba que no quería seguir cobrando, quería seguir con ella a su lado. Iba a seguir con ella por amistad, cariño. Me sentía una carga económica para ella. Al final de mi carta pedía poder seguir con mi vida con ella igual. Solamente quería renunciar, no tenía nada que ver con mi entrada en GH VIP 8. No he dejado de ir a estar con ella ningún día”, ha admitido, insistiendo en que nadie sabía de su decisión de entrar en Gran Hermano.

María Teresa Campos junto a sus hijas, Terelu y Carmen Borrego, en una imagen de archivo. (Europa Press)

Antes de terminar su intervención, Ion Aramendi le preguntaba si ha podido hablar con Carmen Borrego y Terelu Campos. Él ha respondido que simplemente le ha dejado claro a la pequeña de las Campos que todavía no está preparado para hablar tras haber sido expulsado del reality, aunque tiene pensado ir a comer con ellas y retomar la relación tan familiar que tenían antes de todo el revuelo.