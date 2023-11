Aston Martin no tendrá mejoras en Brasil: realizará cambios combinando diseños antiguos con los nuevos

Fernando Alonso, piloto de Aston Martin, en la rueda de prensa previa al GP de Brasil. (REUTERS/Amanda Perobelli)

Los pilotos de Aston Martin, Fernando Alonso y Lance Stroll, están atravesando una temporada complicada en las últimas citas del calendario. Desde Qatar, los problemas se han ido acentuando. Quemaduras, problemas con el suelo del monoplaza, hasta abandonos en el último premio de México. La escudería ha perdido la cuarta posición en Constructores, y Alonso ha sido igualado por Carlos Sainz en la cuarta posición, lo que, si continúa esta mala racha, el madrileño certificará su sorpaso.

Ninguno de los dos corredores está contento con el rendimiento del AMR23. Los ingenieros están buscando soluciones al problema, pero primero, tienen que detectar qué es lo que está fallando en el coche. Realizaron cambios en el monoplaza para Austin, pero no fueron suficientes. Creyeron que los errores venían de las predicciones del simulador, que los hacía avanzar en la dirección contraria, pero tampoco fueron suficientes los cambios en México, y tanto Stroll como Alonso tuvieron que abandonar.

La perspectiva era optimista, el asturiano estaba esperanzado con regresar al podio antes de que finalizase la temporada, y sobre todo, de cara a 2024. Pero parece que las mejoras no prosperan y que volver a tocar cajón cada vez está más complicado, más aún cuando solo quedan tres premios para cerrar la campaña.

La segunda etapa en Fórmula 1 del asturiano comenzó marcada por malos resultados en Mclaren. Sin embargo, desde que llegó a Aston Martin su suerte ha cambiado

Este fin de semana es el turno de Sao Paulo, la última carrera de velocidad de la temporada. Terreno hostil para los de Silverstone. Sin embargo, el equipo tiene poco margen de mejora para jugar con posibles cambios y mejoras en el monoplaza, que ya han demostrado que las prisas, no son buenas, y sobre todo, no dan resultado. Alonso dice que el equipo probablemente se comprometerá con una “combinación” de diseños antiguos y nuevos que sabe que definitivamente están funcionando, según declaraciones cogidas por

En la rueda de prensa de Interlagos, Alonso confesó que tienen “muchos datos de los dos últimos eventos” y que han estado “experimentando un poco con el coche, la puesta a punto y los paquetes”. “Creo que ahora tenemos una idea clara, algunas mejores conclusiones después de los dos eventos, cuál del paquete y qué partes del paquete funcionan mejor en ciertos circuitos y en ciertas curvas”, apuntó el asturiano. “Aquí, como es un sprint, intentaremos comprometernos con algo de la FP1 y permanecer en eso, y ese será el mejor paquete para este circuito”, aseguró respecto a la cita de este fin de semana.

¿Cuáles son los errores del AMR23?

El español cree que los coches son “muy complejos” y se da “una combinación de cosas”. “Uno es la puesta a punto que hay que optimizar para cada circuito. Entonces el ritmo de clasificación es extremadamente importante con la parrilla tan apretada como está en este momento”, manifestó Alonso, que asegura que “los pequeños detalles pueden marcar una gran diferencia”. “Si empiezas en el primer tren de vagones, puedes seguir ese ritmo. Si empiezas desde atrás, el tráfico perjudica la carga aerodinámica, los neumáticos, la temperatura, todo ese tipo de cosas”, analizó.

Pese a los malos resultados y las complicaciones que están sufriendo los pilotos en los últimos premios, el ‘14′ de la parrilla asegura no estar “muy preocupado” ni “haber entrado en pánico”, puesto que “saben que el ritmo está ahí” como ya demostraron en Austin, cuando el monoplaza resultó ser bastante competitivo, logrando Stroll una séptima plaza y, de no haber sido por la mala suerte, Alonso podría haber acabado en la octava posición. “Últimamente no estamos preparando todo el fin de semana, pero espero que en Brasil tengamos otra oportunidad”, se muestra optimista para este fin de semana.