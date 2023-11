Alonso explota con las condiciones de Interlagos: “No son los estándares de Fórmula 1″

Alonso en los Libres 1 de Brasil (REUTERS/Carla Carniel)

Fernando Alonso ha llegado al Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 con ganas de resarcirse. El bicampeón del mundo ha sido undécimo este viernes en la única sesión de entrenamientos libres del evento. Un resultado que puede parecer poco alentador, pero que engaña: el líder de Aston Martin marcó el mejor tiempo con el neumático duro y no llegó a probar las gomas blandas y medias.

Eso sí, los Libres 1 de Interlagos no han estado exentos de problemas para Alonso. Ha sido así a raíz de un pinchazo sufrido al poco de iniciarse la acción, cuando la pista aún no estaba en las mejores condiciones. Le ocurrió con el primero de los dos juegos de duros que empleó y, aunque posteriormente se tranquilizó y tuvo buenas sensaciones, no se mordió la lengua. Lo cual significa que dejó para la galería una de las frases contundentes que acostumbra a hacer por radio a su ingeniero.

Alonso no se corta con su opinión sobre Interlagos

Cuando en Aston Martin le llamaron al box debido al percance que había sufrido con las ruedas, Alonso verbalizó su resignación con toda la naturalidad del mundo. “El circuito está en muy mal estado, lleno de piedras. No son los estándares de Fórmula 1″, declaró, tal y como se pudo comprobar en la retransmisión televisiva.

A pesar de todo, primaron las buenas noticias, ya que el asturiano terminó por delante de unos Red Bull que se guardaron sus mejores galas para más adelante: Max Verstappen concluyó decimosexto y Checo Pérez lo hizo decimoctavo. Por si esto fuera poco, el compañero de equipo de Alonso, Lance Stroll, fue sexto, y él sí que pudo probar el rendimiento del coche con medios.

Los españoles se pueden dar por satisfechos con los primeros compases de la cita brasileña del Mundial. Carlos Sainz fue el más rápido de los libres, gracias a un crono de un minuto, once segundos y 732 milésimas, con el que superó al otro Ferrari de la parrilla, Charles Leclerc. El particular podio del entrenamiento lo completó el Mercedes de George Russell.

El GP de Brasil es el último de la temporada que va a contar con carrera al sprint. De ahí que se pase directamente a la clasificación para la carrera normal este mismo viernes. El sábado será el turno del sprint, tanto a efectos clasificatorios como de carrera, y el domingo se disputará la prueba normal a 71 vueltas.

La segunda etapa en Fórmula 1 del asturiano comenzó marcada por malos resultados en Mclaren. Sin embargo, desde que llegó a Aston Martin su suerte ha cambiado

“No estamos contentos con nuestro nivel de forma actual, pero, como dije hace varias carreras, este equipo tenía 250 personas hace dos años y ahora estamos en la transición hacia el futuro, con 800 personas, una fábrica nueva, siete podios y 200 puntos más que el año pasado. No estamos contentos con nuestro nivel, pero tampoco debemos ser muy dramáticos cuando hemos tenido una supertemporada en 2023″, comentaba Alonso en la previa. En ella, ni siquiera descartaba el top-5 si las circunstancias le respetan en territorio brasileño, donde ha acallado de lleno los rumores que le situaban fuera de Aston Martin.