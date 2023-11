La última solicitud de Puigdemont al Parlamento Europeo: ¿por qué se omitió “la persecución política del pueblo catalán por parte de España”?

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

En julio, la Comisión Europea presentó el Informe sobre el Estado de Derecho 2023 en España. Un documento que hacía recomendaciones que ya se han convertido en históricas, como la necesidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial o la regulación urgente del trato del sector público y sus representantes de los lobbys.

El informe sobre el Estado de Derecho de España en 2023 ha sido la excusa que ha utilizado Carles Puigdemont para preguntar al Parlamento Europeo sobre la supuesta persecución política de España al pueblo catalán. Esta pregunta ante el hemiciclo europeo coincide con el desarrollo de las negociaciones entre el expresident de la Generalitat, Carles Puigdmeont, con el PSOE.

“El capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en España, del Informe sobre el Estado de Derecho en 2023, no menciona una vez más varios casos de persecución política, flagrante y sistémica de los catalanes por parte de España. A modo de ejemplo, aunque menciona brevemente el uso del programa espía Pegasus en lo que respecta a los periodistas, no hace referencia específica al asunto CatalanGate”, pregunta el grupo parlamentario europeo de Junts per Catalunya.

Según la pregunta que formaliza Puigdemont, el CatalanGate es una causa que afecta a sesenta y cinco perdonas “fueron objetivo de programas espía o estaban infectadas por ellos, entre las que figuraban políticos y abogados catalanes”, un nombre que fue acuñado en 2022 por CitizenLab.

Además, recuerdan al Parlamento Europeo que fue la propia institución parlamentaria la que aprobó una Recomendación en la que se pedía a España llevar a cabo una investigación justa, eficaz y completa sobre lo ocurrido con el programa espía Pegasus. Al mismo tiempo, también se añadían otros casos omitidos por este informe, según el equipo del expresident catalán: “Las órdenes de detención aún en vigor contra políticos catalanes exiliados y los procedimientos judiciales en curso contra ciudadanos y funcionarios catalanes de menor rango que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa recomendó abandonar”, exponía.

Cerdán se reúne con Puigdemont

30/10/2023 Reunión entre Santos Cerdán y Puigdemont.

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se reunió la tarde del 30 de octubre con Carles Puigdemont en las dependencias que los diputados de Junts per Catalunya/Lliures per Europa tienen en el Parlamento Europeo, en la sede de Bruselas. Así lo confirmaron fuentes del partido liderado por Pedro Sánchez. Minutos más tarde, la formación independentista hizo lo propio.

A la reunión han acudido, además de Cerdán y Puigdemont, el secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, la presidenta del grupo del PSOE en el Parlamento Europeo, Iratxe García-Pérez, y el jefe de la delegación socialista en el Parlamento Europeo, Javier Moreno. En una imagen difundida por el PSOE, detrás del “president”, como así lo definen los socialistas, hay un cuadro que no se puede ver en su integridad. Se trata de fotografía de urna del referéndum del 1-O, retirada por la institución comunitaria de una exposición. Este encuentro presencial, añaden estas fuentes, se enmarca “en las conversaciones que mantienen ambos partidos para las condiciones de una eventual investidura y reelección del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez”.