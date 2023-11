Andy Murray pierde los nervios en un partido y destroza la raqueta: esta es la multa a la que se puede enfrentar

El tenista Andy Murray (EFE / EPA / Yoan Valat)

A veces cuando se va perdiendo en un deporte es difícil controlar las emociones. Gritos, gestos de lamento o autorreproche son algunas de las escenas que dejan los eventos deportivos, ese momento de impotencia cuando sienten que se les escapa el partido, la competición o un torneo. El problema es que cuando esta actitud se lleva al extremo. El tenis no es extraño ver a jugadores destrozar su raqueta durante un partido, un gesto que está penado con una sanción económica, cuya cifra impone cada torneo. Y esto es lo que le ha ocurrido a Andy Murray durante el Máster de París, quien tras el encuentro ha asegurado que no está disfrutando en pista.

El británico se enfrentaba a Alex Minaur en la primera ronda del torneo. Hacía 7 años que el tenista no ganaba un solo partido en este torneo y parece que su mala racha en París tendrá que esperar al año que viene para poder ponerle fin. Tras desperdiciar una ventaja de 5-2 en el tercer set, finalmente ha acabado cediendo el partido entero por 7-6, 4-6 y 7-5. El problema es que la impotencia pudo con el tenista británico, tras sufrir una dura derrota que cierra un año complicado para él.

Murray estrelló la raqueta contra el suelo en repetidas ocasiones, dejándola totalmente destrozada. Un acto que fue recriminado por todo el público allí presente que no dudó en abuchear al tenista. Este gesto es consecuencia de la frustración que siente actualmente, quien ve como se les escapan los partidos, a la vez que continúa perdiendo puesto en el ranking de la ATP, donde actualmente se encuentra en el puesto 40.

“No estoy disfrutando ahora mismo en pista. Los últimos cinco o seis meses no los he disfrutado. Necesito volver a encontrar esa diversión porque no puedo encontrar nada positivo en lo que ha pasado hoy, por ejemplo. Cuando juego un buen punto, realmente no me quedo atrás. La voluntad de ganar y luchar siempre han sido una gran parte de mi juego. Ese no soy yo”, ha expresado el tenista tras el partido. Aunque tiene claro cuál debe ser su hoja de ruta: “Si quiero seguir adelante, voy a necesitar mucho trabajo. No serán solo una o dos semanas de entrenamiento para llegar a donde necesito llegar, tendrá que ser mucho trabajo y trabajo constante para darme una oportunidad”.

Sanciones por romper una raqueta en un partido de tenis

El problema es que este tipo de actitudes, romper una raqueta, están sancionados en el tenis, dado que suponen un warning. En cocnreto, se suele imponer una multa económica al tenista que haya cometido esta actuación, aunque la cantidad puede variar en función de la competición. Durante el torneo de Wimbledon, Novak Djokovic fue sancionado por romper su raqueta con 7.000 euros, dado que perdió los nervios al ceder su servicio.

Benoit Paire, tras caer ante Marcos Baghdatis en un torneo en Washington, llegó a romper hasta 3 raquetas, lo que conllevó una sanción económica de 14.200 euros por su comportamiento antideportivo. Aunque sin ninguna duda uno de los maestros rompiendo raquetas era McEnroe, quien rompió muchas de estas a lo largo de su carrera. De esta forma, Andy Murray podría enfrentarse a una sanción de 5.000 a 7.000 euros, una cantidad que tendrá que determinar el Máster de París.