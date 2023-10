De su brutal enfado con un Aston Martin a salir en primera línea de la parrilla, el fin de semana de Sainz en México

Carlos Sainz durante la clasificación del GP de México (REUTERS).

Carlos Sainz es otro piloto desde el parón veraniego. Ha dado un golpe encima de la mesa para reafirmarse como primera espada de Ferrari, o al menos no el segundo. En apenas dos meses y medio, ha pasado de recibir por radio órdenes de equipo con el fin de dejar pasar a Leclerc, a celebrar a ritmo de Smooth Operator su segunda victoria con la escudería italiana y ser el único piloto capaz de poner fin a la hegemonía de victorias de Red Bull esta temporada. Su nuevo estatus en el box de Ferrari se lo han dado sus resultados carrera a carrera y sprint a sprint.

En México aterrizó con la esperanza de, al menos, repetir el tercer puesto conseguido vía FIA en Estados Unidos. Y este domingo 21.00 horas, parte desde una posición inmejorable para conseguirlo. Sale segundo tras conseguir la vuelta perfecta en el momento indicado. “Ha sido una sesión muy rara, muy extraña. No he hecho una buena vuelta en todo el fin de semana y la primera que he hecho ha sido la primera de Q3. Estaba primero en ese momento y luego Charles me ha batido por media décima. No entiendo de dónde viene esa mejora y cómo hemos ido luego medio segundo más lento en la última tanda”, expresó.

En guerra con Stroll

No todo han sido buenas noticias para Sainz desde que aterrizó en México. Durante la última sesión de entrenamientos libres, Lance Stroll, compañero de equipo de Fernando Alonso en Aston Martin, molestó al de Ferrari cuando buscaba mejorar el tiempo. Una acción que ha terminado con Sainz haciendo un trompo, una investigación abierta en contra del canadiense y el enfado de Sainz por radio. “Este tío... honestamente, merece una sanción... no puede hacer eso en unos entrenamientos libres. Es muy peligroso lo que hizo”, explicó.

📻 "Este tío... es sanción, no puedes hacer eso en libres"



La frustración de Carlos Sainz por radio tras su ENCONTRONAZO con Stroll 💥😳#MexicoDAZNF1 🇲🇽 pic.twitter.com/9xa3kgv9ZL — DAZN España (@DAZN_ES) October 28, 2023

Sainz ve complicado, como toda esta temporada, aguantar delante de los Red Bull durante 71 vueltas. De hecho, solo él ha cristalizado en victoria la pole que tuvo en Marina Bay, la otra en Monza y las tres anteriores de Leclerc, no tuvieron tanta suerte. Creo que el año pasado fui solo a una parada y mañana tenemos los mismos neumáticos, por lo que no creo que cambie mucho, si acaso será más difícil de gestionar porque hay más graining y dependerá de la gestión de la temperatura tanto de las gomas como del motor y ver como podemos ser más consistentes sin cometer errores”, aseguró.

¿Y ganar? “No lo sé, es imposible de decir en México, si hacemos vueltas como la de hoy, podemos apuntar al podio o la victoria, pero hacerlo 71 vueltas es más complicado y nuestra gestión de neumáticos no es la de Red Bull, que marca la diferencia, pero trataremos con los dos coches de hacer todo lo posible para mantener a Max detrás”, afirma el español.