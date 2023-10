Una persecución policial, tiroteo y un muerto: el horror del GP de México de Fórmula 1

El piloto mexicano cursando las curvas en el Foro Sol durante los Libres 1 del GP de México 2023 (F1).

Alarma en la Fórmula 1. Un hombre de 35 años ha fallecido en las inmediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez, circuito donde este fin de semana se disputa el GP de México de Fórmula 1. La víctima se había dado a la fuga tras robar un vehículo y fue interceptado por la policía, que le abatió a disparos. Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México, la policía trató de detener al ladrón antes de abrir fuego.

Las autoridades le dieron el alto, pero el delincuente disparó contra los agentes provocando la réplica. Además de la víctima, el suceso dejó cuatro heridos: tres policías y un taxista alcanzado durante el tiroteo. De los policías heridos, uno fue trasladado al hospital con una herida de bala en el abdomen y otro sufrió un atropello. El tercero no requirió de desplazamiento al centro hospitalario tras ser atendido en el mismo lugar de los hechos, sin más consecuencias.

Comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana mexicana

Este fue el comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre el tiroteo mortal: “Los hechos ocurrieron cuando los efectivos policiales daban seguimiento a un automóvil que, de acuerdo con las investigaciones del gabinete y campo, está posiblemente relacionado con el robo de un conductor y de vehículo en la zona norte de la ciudad”.

“Al marcarle el alto en la calle 47 y la avenida 14 en la colonia Ignacio Zaragoza, alcaldía Venustiano Carranza, los tripulantes realizaron disparos en contra de los elementos”, señaló el comunicado, que puntualiza que en el vehículo iban más ocupantes y fueron estos los que abrieron fuego contra la policía.

