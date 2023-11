Un ‘Tiktoker’ argentino enumera las cosas que no le gustan de España: “No hay tiendas abiertas hasta las dos de la mañana”

Imagen ilustrativa de redes sociales

Las redes sociales han dado un impulso a la diversidad cultural. De esta forma, a través de plataformas como Instagram o TikTok es posible conocer la experiencia de aquellos españoles que han comenzado a vivir en otros países, o, por el contrario, entender la experiencia de quienes llegan a España desde otras naciones.

En este sentido, este tipo de contenido ayuda a comprender el contraste cultural que supone empezar una nueva etapa en otro país. Además, estos perfiles también permiten entender la mirada de quien se acerca a una realidad que se entiende como única. Es decir, lo que para los autóctonos es natural, a quienes vienen de fuera les produce un fuerte extrañamiento. De este modo, el tiktoker Sasha Crivelli ha causado un fuerte revuelo en redes sociales al compartir sus impresiones sobre España.

Estas son las cinco cosas españolas que más han disputado a Sasha

El inicio del vídeo no deja margen duda. “Estas son las cinco cosas que no me gustan de España”, dice el tiktoker de forma contundente nada más empezar. Así, la primera de ellas es que en España no existen “maxi quioscos”, esto es un negocio típico de Argentina en el que se pueden comprar todo tipo de productos. “A lo sumo lo que se puede encontrar son tiendas muy pequeñitas en las que tienen un número de productos muy reducido”, explica el tiktoker. Ahora, Crivelli aclara que no sabe si esto es sólo en Benalmádena o si es algo generalizado en todo el país.

Y de las tiendas pequeñas pasa a enumerar el segundo aspecto más le disgusta de España. Esto es, que no hay tiendas abiertas después de la medianoche. “Donde yo vivía en Argentina había uno de esos maxi quioscos abierto 24 horas”, comenta.

En tercer lugar, habla de un aspecto que varía mucho entre ciudad: el transporte público. “El transporte público se termina muy temprano”, critica en su vídeo. De ahí pasa a comentar el cuarto punto, que tal y como él mismo reconoce, es mucho más personal. “El helado es muy caro”, se queja. “Tienes que terminar yendo a comprar el helado del supermercado”, añade.

Por último, el quinto aspecto a mencionar tiene que ver con el precio de la alimentación. “La carne cuesta el doble que el pollo” lamenta al final de su video. “No tiene ningún sentido de por qué la carne es tan cara”, concluye.

La reacción en redes sociales

El video se ha llenado de comentarios de todo tipo. Hay quienes responden ofendidos a sus valoraciones, otros que le explican que esto depende mucho de la zona de España y, por último, usuarios que están de acuerdo con él. Ahora, su perfil es un claro ejemplo de que no todo es blanco o negro. Ya que también tiene varios videos exponiendo cuáles son sus aspectos preferidos del país.