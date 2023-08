“Consecuencias mortales en pocos minutos”: por qué nunca debes dejar a tu perro dentro del coche con altas temperaturas

Perro dentro de un coche

Con las altas temperaturas que se están registrando a lo largo de este verano, llegando incluso a registrar cifras hasta ahora impensables para los termómetros, es importante tomar una serie de medidas para protegerse del calor. Los golpes de calor son unos de los principales problemas cuando llega el verano, dado que puede afectar a la salud de las personas e, incluso, provocar su muerte. Pero, además, de las personas también es necesario tener sumo cuidado con las mascotas cuando llega el periodo estival y sobre todo en el coche. Y es que, nunca se debe dejar a un animal dentro de un vehículo cuando los termómetros marquen altas temperaturas.

La Policía Nacional ha compartido un video a través de sus redes sociales indicando los motivos por los que nunca debes dejar a una mascota dentro del coche. Y es que, según indican los agentes, “en pocos minutos las consecuencias pueden ser mortales”, a lo que añaden que no es suficiente con bajar las ventanillas ni dejar el coche en la sombra.

El cuerpo de los seres humanos regula su temperatura corporal para tratar de adaptarse a las condiciones de su entorno. Sin embargo, los perros no tienen la misma facilidad para llevar a cabo esta acción, dado que no tienen glándulas sudoríparas y, por tanto, no sudan. En cambio, los perros regulan su temperatura a través de los jadeos. A ello se suma otra cuestión y es que se acaloran más rápido que los humanos, por lo que es más posible que sufran un golpe de calor. A partir de los 40 grados corporales comenzaran a sufrir los efectos de las elevadas temperaturas del exterior, es decir, comenzarán a sufrir un golpe de calor, que puede provocar daños cerebrales e incluso la muerte.

Te puede interesar: Los síntomas comunes del golpe de calor que pueden pasar desapercibidos: cuánto duran y cómo se tratan

Y no solo eso, sino que también hay que tener en cuenta que si la temperatura del exterior es elevada la del interior de un vehículo lo será aun más. Una cuestión todavía peor si se estaciona el coche al sol y encima no se dejan abiertas las ventanas, dado que se creará un microclima e irá incrementándose la temperatura interior a cada minuto que pase. Por este motivo es fundamental no dejar a un animal dentro de un coche en verano pero tampoco en invierno.

Qué hacer si vemos esta situación

Los agentes de la policía recomiendan, en el video difundido en redes sociales, que si una persona se encuentra ante esta situación, que un perro esté encerrado en un coche en verano, es fundamental llamar al 091 para que sean ellos quienes actúen al respecto.

Seguir leyendo: